Erman Toroğlu: Ben Antalyaspor'un maçına gitmem, Ersun yanal hani hücumcu teknik adamdı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Antalyaspor'un oyununu eleştiren Toroğlu, "Ben Antalyaspor'un maçına gitmem, Ersun yanal hani hücumcu teknik adamdı" diye konuştu.

Toroğlu, "Antalya böyle oynayarak nereye kadar dayanır o da var. Futbol da çirkinleşiyor. Antalya buysa ben maçına gitmem. Hani hücumcu teknik direktördü. Nereye kadar oynarsın, futbolu çirkinleştiriyorlar. İyi güzel de elinde futbolcu varsa ona göre oynarsın. Elinde tank tüfek varsa ona göre hücum edersin. Elindeki futbolcu mu bu kadar bilemiyorum çok izlemediğim için. Galatasaray baskılı oynuyor gibi gözüküyor orta atıyorlar ama ortalar nokta orta değil. Sürekli kesiyorlar, çizgiye kadar iniyorlar. Arda var, Belhanda var ama Galatasaray'da Feghouli olduğu zaman başka oluyor. Takımı oynatması, ara topları falan vuruşları. Yokluğunu Galatasaray hissediyor" ifadelerini kullandı.