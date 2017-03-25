Erman Toroğlu: Bazı futbolcular Fatih Terim'i arkadan vurmaya kalktı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye'nin Finlandiya galibiyetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, A Milli Takım oyuncuları ve Futbol Direktörü Fatih Terim hakkında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, "Fatih Terim, Boğaz Köprüsü'nden aşağıya düşse yürüye yürüye Beylerbeyi'ne çıkar" diyen Toroğlu, şunları kaydetti:

"Hatta iki de balık çıkarır... Çok şanslı bir isim. Daha önce de söyledim. Bunun için gruptan çıkmamız yüksek ihtimal. Bazen de çok şanssız bu da şundan... Bazı futbolcular Fatih Terim'i arkadan vurmaya kalktılar. Öyle ya da böyle bugünlere gelindi."