Erman Toroğlu: Artık şampiyonu sadece hakemler değiştirir

Sabah yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Beşiktaş'ın şampiyonluğunun hakemlere bağlı olduğu söyledi. Toroğlu, "Artık şampiyonu sadece hakemler değiştirir" derken "Şampiyon olmaması için iki sebep var: Beşiktaş'a tayin edilecek hakemler, rakiplerine tayin edilecek hakemler" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Beşiktaş'ın şampiyon olmaması için iki sebep var: Beşiktaş'a tayin edilecek hakemler, rakiplerine tayin edilecek hakemler. Göstere göstere ahlaksız işler yapılıyor. Bu cümlelerimin hesabını sormak isteyenler görüntüleri getirsinler, beni mahkemeye versinler, hakimin önüne çıkıp konuşalım" dedi.

"VAR'da görev alacak hakemler gözlük taksınlar" diyen Toroğlu, "G.Saray-Beşiktaş maçına çıkan hakem gördüğünü çalsın, ufak hesaplar yapmasın… VAR'da görev alacaklar da geçtiğimiz haftalardakigibi kör olmasınlar, gözlük taksınlar, bütün bir yıl emeksarf eden namusuyla mücadele eden kazansın. Hakem de namuslu düdük çalsın, VAR'daki hakemler de namusuyla, dört gözüyle karşılaşmaya baksınlar" diye yazdı.

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