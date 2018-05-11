Erman Toroğlu: Artık Fenerbahçeli futbolcular İzmir'e veya Bodrum'a, Akhisar üzerinden gitmezler

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Akhisarspor - Fenerbahçe finali hakkında tespitlerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun yazısı:

"Bir ilçe takımı iyi idare ediliyorsa, kontrollü geliyorsa Türkiye Kupası'nı kazanabiliyor.

Bakınız! Hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleyerek geliyor kupayı alıyor. Yani hiç açık kapı bırakmadan geliyor. Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi. İşin enteresan bir tarafı da var. Akhisar şimdi kupayı aldı döndük lige…

Ligde üçüncü, dördüncü ne olacak? Ligde dördüncü 3 ön eleme oynayacak. Bakalım kim olacak? Temmuz'un 5'inde açacaksın sezonu. Bakalım ne yapacaklar? Bunları söylediğimizde 'Yahu, mahu' diyorlardı. Ne oldu? Hadi buyrun. Sıcağı sıcağına anlayamazsın. O günler geldiğinde göreceksin.

Bakınız! Bu maçın en iyi adamı Akhisarlı Sissoko'ydu. Muhteşem oynadı. Fenerbahçe'nin orta sahasında Sissoko gibi bir futbolcu yok! Kimse kusura bakmasın. Kimse çıkıp "Var" demesin. İleride oynayan Muğdat… Onun gibi bir adam var mı Fenerbahçe'de? Fenerbahçe taraftarı işte böyle adamlar istiyor. Topu alınca hücuma giden, kendini heyecanlandıran, takımı ateşleyen. Böyle adamlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yok.

Hakemler rahat bir maç yönetti. Öyle sakat pozisyonlar olmadı. Ufak tefek şeyler oldu. Zorlanmadı Cüneyt, hoş futbolcular da iyi niyetliydi. Ben bir tek şeyi beğenmedim; Fenerbahçe'nin Muğdat'ın sakatlandığı pozisyonda topu rakibe vermemesini. Ver ya rakibine! Bak ne diyor Akhisarlı oyuncu, 'F.Bahçe topu vermeyince daha çok hırslandık' diyor. Zaten kalmış 4-5 dakika. Adamı tahrik ediyorsun. Adam bir koşacaksa iki koşar.

Artık F.Bahçeli futbolcular İzmir'e veya Bodrum'a, Akhisar üzerinden gitmezler! İşin şakası bir yana bu maç için söylenecek tek şey var; Akhisar takımını alkışlamak gerekiyor. Sahası olmadan uzun zaman, yıllarca Manisa'da çok kötü bir zeminde oynadılar. Bu noktaya kadar geldiler. Türkiye'de ilk defa bir ilçe takımı Türkiye Kupası'nı kazandı. Hem Galatasaray'ı, hem Fenerbahçe'yi yenerek. Gerçekten büyük başarı.

Keyif verdi, kupayı aldı

Akhisar takımı klasik bir takım değil. Her şeyi yapıyorlar sahada, klasik bir takım değil. Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş klasik takımlar. Ama Akhisar öyle değil. Ne çıkaracağı belli değil. Teke tek adam geçebiliyorlar, çabuk geliyorlar, yardımlaşıyorlar. Bir de rahat oynuyorlar. Ege havası var Akhisarlı oyuncularda. Yabancı oyuncular da havaya uymuş. Egeliler rahattır ya 'Şuradan bir Kumru yiyelim geçelim. Bir denize gidelim' derler ya öyle bir takım. Piknik tipi takım! Fenerbahçe'ye karşı da öyle oynadılar. Pas yaptılar, aldılar, verdiler, oynarken keyif aldılar, keyif verdiler. Güzel oynadılar, kazandılar, tarihi bir zafer elde ettiler. Kutluyorum..."