Erman Toroğlu: Aldığım bir habere göre play-off'u Ali Koç istemiş

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'in yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğine yönelik toplantıyı değerlendirdiği yazısında, "Benim aldığım bir habere göre, Fenerbahçe Başkanı 'Her şart denenir, eğer gerekirse play-off oynanabilir' diyor ama bu hiç tartışılmıyor." iddiasında bulundu.

Erman Toroğlu, Göztepe Spor Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in 'Konuştuklarımız arasında play-off da vardı' açıklamasına karşın, kulüplerin 'Hayır konuşmadık' açıklaması yaptıklarını ifade ederek, Eğer böyleyse tek cümle şunu söylemek lazım: 'Başkan Sayın Sepil Türk futbolunu yaptı sefil.' diye yazdı.