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ERMAN TOROĞLU ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2011 18:05

-ERMAN TOROĞLU ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten savcıyla görüşmek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Toroğlu, adliyeye gelişi sırasında basın mensuplarının ''Neden geldiniz?'' sorusuna karşılık, ''Akşam saat 22.30'da polis aradı, savcılığa gelmemi istedi. Ben de geldim. Ne olduğunu bilmiyorum'' dedi. Gazetecilerin ''Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olacak mısınız?'' diye sordukları Toroğlu, ''Daha doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Bir girelim bakalım, ne diyecekler. Bilmediğim şeye yorum yapamam, daha maça gidiyoruz'' diye karşılık verdi.  Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüşmek üzere savcılık katına çıkan Erman Toroğlu, aynı soruşturma kapsamında 26 Temmuz'da gittiği İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, Fenerbahçe Spor Kulübünün soruşturma kapsamında tutuklanan başkanı Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olduğunu söylemişti.

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