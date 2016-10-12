Erman Toroğlu: Aciz duruma düşen milli futbolcuların halinden utandım

Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda 2-0 yenildiği maçı değerlendiren futbol yorumcusu Erman Toroğlu, “Almanya’nın arka bahçesiyiz. 350 bin nüfuslu ülkenin futbolunun altında ezildik. Bizde maçtan önemli Fatih’le Arda vardı. Hangisi hangisini yiyecek?” diye konuştu.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 3. Başkanlar Kurulu Toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı Antalya’nın Belek bölgesinde gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda karşısında 2-0’lık mağlubiyetini değerlendiren Toroğlu, yenilgiyi sert bir dille eleştirdi.



İzlanda’nın futbolu altında A Millilerin ezildiğini belirten Toroğlu şöyle konuştu: “Bizim milli takım son oynadığı maçta kaç tane futbolcu Türkiye’de yetişmiş? Almanya’nın arka bahçesiyiz. Genç takıma teknik adam lazım Hasan’ın amcasını getireyim çalışsın ya da Hüseyin çalışsın.



Abi Rıza Çalımbay gibiler altyapının başına gelirse oradan bir halt olur. Yoksa olmaz. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Hastalık belli. ‘İdare et abi, adamım gelsin girsin 3 kuruş para kazansın’ Ayıptır abi 350 bin nüfuslu ülkenin futbolunun altında ezildik. 350 bin nüfus yarısı bayan, yaşlıyı çıkar, çocuğu çıkar kaç kaldı?



Bizde maçtan önemli Fatih’le Arda vardı. Hangisi hangisini yiyecek? İzlanda’da kullanılan ciplerin tekerlekleri benim boyumdan yüksek. Yoksa ulaşım yapılamıyor. 4 ay kapalı yerde antrenman yapıyorlar. Biz de profesyoneliz. Onlar da profesyonel. Ben maçtaki aciz duruma düşen milli futbolcularımızın rezil haline utandım.



Bunlara çanak tutanlar da var. Başka hesaplar yapılıyor. Fatih giderse Aykut gelir mi? Şenol olur kavgaları yapılıyor. Perdenin arkasından bahsediyorum” dedi.