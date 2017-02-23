Erman Toroğlu: 18 yıldır Aziz Yıldırım'dan masallar dinliyoruz; ama 3 aydır maç yapmadan gelen Rus takımı seni eliyor

Sabah gazetesi spor yazarı eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Krasnodar'a elenmesine ilişkin olarak Aziz Yıldırım'ı eleştirdi. Fenerbahçelilerin '18 yıldır aynı masalı' dinlediğini belirten Toroğlu, "18 yıldır Aziz Yıldırım'dan masallar dinliyoruz; ama 3 aydır maç yapmadan gelen Rus takımı seni eliyor" dedi.

Erman Toroğlu'nun Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği Fenerbahçe-Krasnodar maçına ilişkin Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

Fenerbahçeliler 18 yıldır aynı şeyleri dinliyor. Ama 3 aydır maç yapmayan bir Rus takımı gelip seni eliyor. Hem de tereyağ gibi hakemle.

Aziz Yıldırım'dan masallar: "Aslanım, koçum, sen en büyüksün. Biz şike yapmadık. Herkes şike yaptı. Hakem hakkımızı yedi. Herkesi mahkemeye vereceğiz. Futbol Federasyonu'ndaBeşiktaşlı kimse kalmayacak.

Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın istediklerini yapıyor.Tahkim ve Disiplin Kurulu'ndaki bütün Fenerliler istifa etsin. MHK Başkanı'nın acilen istifa etmesi gerekir. Ne yaptımsa Fenerbahçe için yaptım. İnşaattan da anlarım, futboldan da anlarım. Federasyonun yaptığı ihale geçersiz. İhalede fesat var. Naklen yayınlar böyle yapılmamalı. Bütün takımlar şike yapıyor. Biz temiziz. Hakemler aleyhimize düdük çalıyorlar."

Bunlar, benim hatırladığım cümlelerin bir kısmı. 18 yıldır bunları dinliyoruz. 18 yıl sonra Krasnodar isimli bir Rus takımı geliyor. 2.5-3 ay lig maçı yapmamış. Ben dünya yıldızlarını almışım. Tabii bu yıldızlar kime göre. Kendine göre. Çıkıyorlar maça dün gece... Ne yaptığını bilen takım Rus takımı. Defansta oyunu daraltıp, 4-5 pas üst üste yapıp, hücumaçıkan takım Rus takımı.

Ters top göndererek, depara kalkıp, orta atıp, şut atan takım Rus takımı. 4 tane top yapamayan takım Fenerbahçe. 3-5 pastan sonra aut çizgisine inip orta yapamayan takım Fenerbahçe. 60. dakikadan sonra santradan rakip defansın göbeğine top şişiren takım Fenerbahçe. Bu şişirdikleri toplara kafa vurdurup kendi ülkelerinde neredeyse milli takıma seçtirecek oyuncuları yaratan takım Fenerbahçe. Hakemin takdir haklarını dün gece tereyağ gibi kendine kullanan takım Fenerbahçe. Rakibin geldiği pozisyonlarda kalesinde devamlı tehlike gören takım Fenerbahçe. Doğru dürüst gol pozisyonuna giremeyen takım Fenerbahçe. Böyle tereyağ bir hakemi bulduktan sonra ona yine itiraz eden takım Fenerbahçe. Böyle bir rakibe elenen takım Fenerbahçe.



Suçlu federasyon oluyor



Karşılaşmanın sonuna doğru "Yönetim istifa" diyen kulübün taraftarları, F.Bahçe taraftarları. 18 sene aynı başkanı ısrarla seçen kulübün kongre üyeleri, Fenerbahçeliler. Mutlak suretle dün geceki maçın sorumlusu da bu Futbol Federasyonu olacaktır, bu MHK olacaktır. Bu Disiplin ve Tahkim Kurulu olacaktır. Utanmasalar, sıkılmasalar salı günü bu beyanatı verirler. Ben ne söyleyeceklerini tahmin ediyorum: Vatan, millet, Cumhuriyet. Çünkü bir Cumhuriyet onlarda var. Bizde yok. Bizimki Türkiye Cumhuriyeti...