Erman Özgür: Ali Koç'un işi zor; 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var

Fanatik gazetesi yazarı Erman Özgür, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri gelişmeleri değerlendirdi.

Ali Koç'u zor bir dönemin beklediğini ifade eden Erman Özgür, "Ali Koç’un hoca olarak seçeceği isimle uzun süreli bir kontrata, hoca raporu doğrultusunda oluşacak transfer listesini tamamlamak için 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var" dedi.

İşte Özgür'ün Fanatik gazetesinde yer alan yazısı:

"Başkan olduğu andan itibaren ilk kritik kararını teknik direktör seçimi ile verecek Ali Koç’u zor bir dönem bekliyor. Sadece şampiyonluk ya da kupa kaldırmak değil, taraftarın kaybolan heyecanını geri getirmek de bu seçime bağlı. Fenerbahçe’nin son şampiyonluğunda ise takımın oynadığı futbol, saha içi ayrıntıları da tamam olunca, ister istemez akıllara Ersun Yanal geliyor. Kendi oyununu içeride ve dışarda rakiplerine kabul ettiren, hücum oyuncularının hepsinden yüksek performans alan, oyunu hızlı oynayan o Fenerbahçe, Nisan’da şampiyon olmuştu. Sonrasında yönetimin gün be gün yaptığı her yanlış teknik direktör seçimi ve oyuncular özelindeki transfer politikası, aynı Fenerbahçe’ye kadro kalitesini kaybettirdi.



Elbette kolay değil



Yani Ersun Yanal tekrar takımın başına geçse bile şartlar ve rakiplerin bugünkü gücü, şampiyonluk yarışının yine 4-5 takım arasında geçme ihtimali, Avrupa Kupası ile birlikte yeni sezonda fazlalaşacak maç sayısı, yeni hoca kim olursa olsun hocanın işini zorlaştırıyor. Gerçekçi olmak gerekirse Ali Koç’un hoca olarak seçeceği isimle uzun süreli bir kontrata, hoca raporu doğrultusunda oluşacak transfer listesini tamamlamak için 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var. Özellikle ön elemelerde başarılı olup Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başarırsa başka, kalamaz ise başka isimler konuşulabilir.



Yanlışa itebilir



Ancak tüm oyuncu transferlerinin aynı hoca tercihinde olduğu gibi minimum 3-4 yılı hesaplayarak bir planlama doğrultusunda yapmak Fenerbahçe için günü kurtaracak transfer yapmaktan daha önemli. Birden büyük başarı ya da yıldız transfer beklentileri içine girmek yeni başkan Ali Koç’u yanlış hamlelere itebilir. Bu yüzden başkanın yapacağı ilk seçimin bana göre Fenerbahçe’yi ve ülke futbolunu iyi tanıyan, daha önce şampiyonluk yaşamış Ersun Yanal’dan ya da Aykut Kocaman gibi Türk bir hocadan yana kullanması en doğrusu olacaktır."