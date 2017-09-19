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Erman Ilıcak: Adana, Ortadoğu'nun sağlık üssü olacak

ADANA, (DHA) - RÖNESANS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, inşa ettikleri Adana Şehir Hastanesi’nin, kenti Ortadoğu'nun sağlık üssü haline getireceğini söyledi

19 Eylül 2017 23:06

ADANA, (DHA) - RÖNESANS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, inşa ettikleri Adana Şehir Hastanesi’nin, kenti Ortadoğu\'nun sağlık üssü haline getireceğini söyledi.
Rönesans Holding şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım önderliğinde inşa edilerek dün hasta kabülüne başlanan bin 550 yataklı hastanede inceleme yapan Erman Ilıcak, resmi açılışın daha sonraki bir tarihte yapılacağını belirtti. Hastanenin inşasında 6 bini aşkın kişinin 2.5 yıl boyunca çalıştığını aktaran Ilıcak, \"Arkadaşlarımız büyük emek vererek, hastaneyi bugünlere getirdiler. Aslında mucize gibi bir şey oluştu. Buraya toplamda 4 kere geldim. Her geldiğimde çok başka bir boyutta, başka bir aşamada gördüm. İnanılmaz bir şeyi başarmış burada çalışan arkadaşlarımız. Ben özellikle onlara ‘ellerinize sağlık’ deyip, tebrik etmek için buradayım\" dedi.
\'CUMHURBAŞKANIMIZIN HAYALİYDİ\'
Adana Şehir Hastanesi ile kentte sağlık hizmeti kalitesinin daha da yukarılara taşınacağını belirten Ilıcak, şunları kaydetti:
\"Bu hastane, Adana’yı sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun da sağlık merkezi haline getirmek için çok ciddi bir adımdı. Cumhurbaşkanımızın bir hayaliydi. Bu hayali bir nebze olsun gerçekleştirmiş olmak bizim için gerçekten büyük onur. Rönesans burada yükleniciydi ama sahibi biz değiliz, sahibi devlet de değil. Sahibi milletimiz. Buraya sahip çıkmalıyız. Burayı çok iyi tanıtmalıyız. Çünkü bütün dünyadan, özellikle Ortadoğu’dan sürekli hasta çekmemiz gereken bir noktadayız. Bunun avantajını yaşıyoruz. Nasıl ki Amerika’da Houston var, dünyada başka merkezler var, burası da bölgenin Houston’u olacak. Bu canlanmadan birçok otel faydalanacak. Beraberinde Adana’yı çok ciddi bir çekim noktası haline getirecek. Artık başka illerden, ülkelerden insanlar sağlık hizmeti almak için Adana’ya gelecek. O yüzden çok ciddi, çok büyük bir proje. Hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.\"

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