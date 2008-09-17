Erman Hoca'dan Uluç'a yanıt gecikmedi!

> Hıncal Uluç ne yazmıştı?

19 Mayıs Stadı’nda suni çimde Türkiye Ligi maçı oynatmak resmen cinayettir. Bu futbolculara yazık. Aslında bu 19 Mayıs Stadı tarihi bir stat, ama koskoca Ankara’da bu stat Başkent’in ayıbıdır. Devletin ayıbıdır. Hükümetlerin ayıbıdır.Hıncal sana tavsiyem, 8-10 seneden evvelki hatıralarını ve yaşadıklarını yazma. Çünkü, malesef yaşının verdiği zaafiyetle hata yapıyorsun. Yalan yazıyorsun, yanlış yazıyorsun. Köşende yazmışssın Erman Toroğlu yıllarca Ankara’da 19 Mayıs’ın toprak dış sahalarında futbol oynadı diye. Devam etmişssin kazma Erman Ankaragücü’nde oynarken toprak zemini severdi. 19 Mayıs yazın kömür, kışın topraktı diye...Bak Hıncal, yazdıkların oldukça eski tarihler. Ama şimdi yazacaklarıma sonra kızıyorsun. Hatta Erman belden aşağıya vuruyor diyorsun. Senin nerene belden aşağı vurayım Hıncal. Ben vura vura bazı şeyleri senin kafana sokacağım.Bak Hıncal 19 Mayıs dış sahalarında çok az antrenman yaptım. 3-4 defa da maç. Çünkü Gençlerbirliği genç takımından ikinci ligde oynayan Güneşspor’a geldiğimde yaşım 17 idi.Ve o zaman İkinci Lig’de artık bir çok saha çim olmaya başlamıştı. Ve biz, ya hipodromda çimde ya da Yeni Mahalle girişindeki Beden Terbiyesi’nin çim sahalarında antremanlar yapardık.Bak Hıncal 19 Mayıs Stadı hiç bir gün yazın kömür, kışın da toprak olmadı. Zemini kömür bir tek saha vardı. O zamanki Alsancak Stadı... Bölge Müdürü Sami Yavrucuk döneminde çim olan zemine kum atarlardı, çamur olmasın diye...Bak Hıncal 19 Nisan 1965’de oynanan Portekiz maçı İstanbul Mithat Paşa Stadı’nda idi. (Şimdiki İnönü Stadı) Portekizliler sahanın kötü zemini yüzünden UEFA’ya itiraz ettiler. UEFA da maçı ertesi gün Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynattı. Eusebio’nun frikikten attığı golle 1-0 yenildik. Yani benden önce de 19 Mayıs Stadı çimdi Hıncal...Bak Hıncal güya o ufak aklınca aşağılayacaksın ya kazma Erman defans oynardı, sert oynardı diyorsun. Sert olmak da fayda vardır Hıncal... Yumuşak olmaktan iyidir. O Erman, 1968 yılında İkinci Lig’de gol krallığında üçüncü oldu diye Ankaragücü takımı tarafından santrfor olarak transfer edildi. Kaç paraya biliyor musun 100.000 liraya. (Yani yüz bin liraya)Peki Hıncal, sen o zaman gazetede yada bir dergide çalışıyor muydun bilmiyorum, ama kaç para aylık alıyordun acaba... Bu paralar çakıl taşı değildi Hıncal. Eve götürsen 7-8 saatte sayardın.Şimdi sadede gelelim... Yani yazdıklarının ne kadarının yalan olduğunu, yanlış olduğunu yer ve zaman bildirerek suratına vuruyorum. Ama senin suratının derisi biraz kalın, farketmiyor.Hacettepe-Fenerbahçe maçından önce daha ısınırken Yasin, suni çimin kadrine uğruyor. Kaleci Volkan’ın yediği golde, zeminden dolayı ayağı kayıyor. Çünkü bu zemin normal değil. 19 Mayıs Stadı’nın böyle bir zemine değil, güzel bir drenaja ihtiyacı vardı. Hele, alttan da bir ısıtma yaparsan, çok karlı günlerde de zeminin üstünü kapatırsan olay hallolurdu. Almanya’da, Berlin’de, Münih’te hava bizden daha mı sıcak. Kışın daha da sert. Ama pırıl pırıl çimde oynuyorlar. İngiltere’de tabii çimde Wimbledon oynanıyor. Hatta o biçimde yağmur yağıyor çimlerin üzerine. Aptal mı adamlar suni çimi yapar, geçerler.Aklınca espri yapmışsın... Ünal Özüak’ın firmasının ortağıyım diye. Sen öyle maliye ile kaybedilecek riskli işlere girmezsin. Bilirim cebinde akrep var Hıncal. Şimdi o akrepler cebinde yavrulamıştır bile Hıncal...19 Mayıs Stadı’ndaki bu suni çim saha bir müddet sonra mahalli takımların avantajına, misafir takımların dezavantjına olacak. Yani haksız rekabet olacak. Bu zeminde hangi ayakkabı ile oynayacağını bile kestiremezsin. UEFA’dan FIFA’dan misaller vermişsin... Neymiş efendim UEFA-FIFA bu çimi anlata anlata bitiremiyormuş. Hıncal sen herkesi aptal mı zannediyorsun. Veya UEFA ile FIFA mı herkesi aptal zannediyor. Neden geçen yılki Şampiyonlar Ligi finalini suni çimi kaldırıp da tabii çimde oynattı bu UEFA.19 Mayıs Stadı’nda suni çimde Türkiye Ligi maçı oynatmak resmen cinayettir. Bu futbolculara yazık.Aslında bu 19 Mayıs Stadı tarihi bir stat ama, koskoca Ankara’da bu stat Başkent’in ayıbıdır. Devletin ayıbıdır. Hükümetlerin ayıbıdır. Yıllarca, siyasiler ’cek’ ile ’cak’ ile vakit öldürdüler. Ne hükümetler geldi geçti, havalimanı ile yolunu bile yapmadılar.Bu hükümet hem onları yaptı, hem de o siyasi gecekondu ayıplarını kaldırdı. Keşke bir de stada el atsalar da Ankara’ya, değişik yerlere 2-3 tane 15-20 bin kişilik stat yapsalar. 19 Mayıs Stadı da tarihi eser diye kalsa...İşte o zaman bu suni çimi ellemesinler. Çünkü 23 Nisan ve 19 Mayıs gösterilerinde zemin perişan oluyordu. Hiç olmazsa bu suni çim o işe yarar. Ünal Özüak’ın pardon firmanın esas sahibi Hıncal Uluç’un paraları güme gitmez...Bu kıyağımı da unutma Hıncal...