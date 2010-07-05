T24 LogoT24 Logo
Spor

Erman Hoca kanalını buldu

Lig Tv'de Şansal Büyüka ile Maraton Programını yapan Erman Toroğlu, yeni yayın döneminde açık kanalda olacak.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Lig Tv'de Şansal Büyüka ile Maraton Programını yapan Erman Toroğlu, yeni yayın döneminde açık kanalda olacak.

Erman Toroğlu, 6 aylık bir boşluktan sonra NTV ile anlaşarak yeni yayın döneminde 'Maraton' benzeri bir programla sporseverlerle buluşacak..

Olay Haber'e gelen bilgilere göre Erman Hoca bu transfer için NTV'den yıllık 1 Milyon TL alacak. Erman Toroğlu'nun programdaki partnerinin kim olacağı ise henüz kesinleşmedi..


Büyüka, Denizli ile ekranda

Öte yandan dün açık kalp ameliyatı geçiren Şansal Büyüka'nın da yeni dönemdeki partnerinin Beşiktaş eski teknik direktörü Mustafa Denizli olması neredeyse kesinleşti

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24