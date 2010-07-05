Erman Hoca kanalını buldu

T24 - Lig Tv'de Şansal Büyüka ile Maraton Programını yapan Erman Toroğlu, yeni yayın döneminde açık kanalda olacak.



Erman Toroğlu, 6 aylık bir boşluktan sonra NTV ile anlaşarak yeni yayın döneminde 'Maraton' benzeri bir programla sporseverlerle buluşacak..



Olay Haber'e gelen bilgilere göre Erman Hoca bu transfer için NTV'den yıllık 1 Milyon TL alacak. Erman Toroğlu'nun programdaki partnerinin kim olacağı ise henüz kesinleşmedi..





Büyüka, Denizli ile ekranda



Öte yandan dün açık kalp ameliyatı geçiren Şansal Büyüka'nın da yeni dönemdeki partnerinin Beşiktaş eski teknik direktörü Mustafa Denizli olması neredeyse kesinleşti



