Erling Haaland: Mbappe'nin Camp Nou'da attığı 3 golden ilham aldım

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Sevilla karşısında gösterdiği performans için Kylian Mbappe'ye teşekkür etti. Haaland, "Mbappe'nin Camp Nou'da attığı üç golden esinlendim. Kendisine teşekkür ediyorum, güzel bir geceydi" dedi.

Kylian Mbappe'nin Barcelona'ya karşı yaptığı hat-trick'in ardından İspanya'da Sevilla'ya karşı iki gol atan Erling Haaland gecenin kahramanı oldu. Norveçli oyuncu, dikkat çeken performansı için Paris Saint-Germain'in etkileyici oyunundan ilham aldığını belirtti.

Karşılaşma sonrası açıklamalar yapan 20 yaşındaki yıldız, "Üç gol attık ve bu önemli, ancak ikinci maçta hücum etmemiz gerekecek. Devam etmek ve sağlam olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı seviyorum ve Mbappe'nin Camp Nou'da attığı üç golden esinlendim. Kendisine teşekkür ediyorum, güzel bir geceydi" ifadelerini kullandı.

Maçtan önce Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic ile yaptığı konuşmaya değinen Haaland, "İyi bir planımız vardı. Edin ile sürekli konuşuyoruz. Bana 'Bu senin maçın olacak demişti. Önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.