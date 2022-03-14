Erling Haaland Manchester City'yi veto etti, seçeneklerini 2'ye indirdi

Avrupa transfer gündeminin en popüler isimlerinden olan Erling Haaland, iddialara göre seçeneklerini 2'ye indirdi.

Almanya Ligi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinin listesindeyken, Kylian Mbappe ile beraber transfer gündeminin de merkezinde bulunuyor.

Çok uzun bir süredir ismi birçok kulüple anılan Haaland için Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Juventus, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği zaman zaman iddia edilmişti. Daha sonra en ilgili kulüpler olarak Barça, Real Madrid, Manchester City ve PSG'nin yarışta kaldığı iddia edilse de bugün İspanyol basınında çıkan haberlere göre Norveçli oyuncu seçeneklerini 2'ye indirdi.

İddiaya göre PSG'yi Fransa Ligi'nde forma giymek istemediği için reddeden Haaland, finansal açıdan en iyi teklif aldığı kulüp olan Manchester City'yi de reddetti. Yıldız santrfor İspanya Ligi'nde forma giymeyi ve İspanya'da yaşamayı tercih ederken, bu detayların onun için finansal detayların önüne geçtiği yazıldı.

Barça maddi olarak geride

Barcelona'nın maddi açıdan sunabilecekleri rakiplerinin gerisinde olsa da ona sunacakları proje ve takımı "Haaland'ın takımı" yapabilecek olmaları oyuncuyu cezbediyor. Real Madrid de çok önemli bir opsiyon olsa da Mbappe'nin de oraya muhtemel transferi ile beraber "sahneyi paylaşacak" olması oyuncuyu düşündürüyor.

Kontratındaki özel madde sebebi ile 77 milyon euro civarında olduğu iddia edilen bir bedelle yazın Dortmund'dan ayrılması beklenen oyuncunun kararını nisan ayı içerisinde kesin olarak vermesi bekleniyor.

Haaland bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 23 gol atmayı başardı.