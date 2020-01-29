Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde RB Salzburg'dan renklerine kattığı ve ilk iki maçında 5 gol atan Erling Haaland'ın sözleşme fesih bedelinin 75 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı RB Leipzig'den sözleşmesindeki "20 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinden yararlanarak renklerine katarken; oyuncuyla da 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İsmi Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi oyuncularla anılan 19 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile olan sözleşmesine 2020-21 sezon sonunda serbest kalır maddesi koydurduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan habere göre, oyuncunun babası ve menajeri sözleşmesine 50 milyon ve altı bir rakama serbest kalır maddesini eklemek istedi. Ancak Borussia Dortmund bunu kabul etmedi ve "75 milyon Euro'ya serbest kalır" sözleşmesine maddesini yazıldı.