T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkin Koray trafik kazası geçirdi

Erkin Koray Bodrum'da trafik kazası geçirdi

30 Aralık 2012 00:20

Ünlü rock müzik sanatçısı Erkin Koray, Bodrum'da trafik kazası geçirdi.

Turgutreis beldesi Atatürk bulvarında Erkin Koray'ın kullandığı 34 RE 426 plakalı otomobil ile Köksal Boztaş'ın kullandığı 06 BC 3678 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Sevilay Boztaş, çarpmanın etkisiyle yolda bir süre sürüklendi. Sol bacağından yaralanan Boztaş, olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkin Koray ise ifadesine baş vurulmak üzere Turgutreis belde Jandarma karakoluna götürüldü. Yaklaşık 1 saat karakolda kalan Koray, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Koray, “Adı üstünde 'kaza' üzgünüm. Sevindiğim tarafı kimsenin bu kazadan ağır bir yara almamış olması. Bodrum'a da tatile gelmiş olduğum için biraz can sıkıcı bir olay oldu. İnşallah bu keyifsizliği çabuk atlatırım. Çok üzüldüm tabi ki. Şimdi hastaneye gidiyorum. Yaralının iyi olduğu haberini de aldım” dedi.

Koray, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek bacağından yaralanan Sevilay Boztaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sevilay Boztaş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza anını hatırlamadığını ifade ederek, “Biz motosikletteydik. Araç dönecekti. Bizde frene basınca duramadık ve çarpıştık. Ben bacağımdan yaralandım” diye konuştu.

ETİKETLER

erkin koraykaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24