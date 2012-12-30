Erkin Koray trafik kazası geçirdi

Ünlü rock müzik sanatçısı Erkin Koray, Bodrum'da trafik kazası geçirdi.

Turgutreis beldesi Atatürk bulvarında Erkin Koray'ın kullandığı 34 RE 426 plakalı otomobil ile Köksal Boztaş'ın kullandığı 06 BC 3678 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Sevilay Boztaş, çarpmanın etkisiyle yolda bir süre sürüklendi. Sol bacağından yaralanan Boztaş, olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkin Koray ise ifadesine baş vurulmak üzere Turgutreis belde Jandarma karakoluna götürüldü. Yaklaşık 1 saat karakolda kalan Koray, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Koray, “Adı üstünde 'kaza' üzgünüm. Sevindiğim tarafı kimsenin bu kazadan ağır bir yara almamış olması. Bodrum'a da tatile gelmiş olduğum için biraz can sıkıcı bir olay oldu. İnşallah bu keyifsizliği çabuk atlatırım. Çok üzüldüm tabi ki. Şimdi hastaneye gidiyorum. Yaralının iyi olduğu haberini de aldım” dedi.

Koray, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek bacağından yaralanan Sevilay Boztaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sevilay Boztaş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza anını hatırlamadığını ifade ederek, “Biz motosikletteydik. Araç dönecekti. Bizde frene basınca duramadık ve çarpıştık. Ben bacağımdan yaralandım” diye konuştu.