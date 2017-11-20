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Dünya
Deutsche Welle

Erken seçime gidilirse Merkel yeniden aday

Almanya Başbakanı Angela Merkel erken seçimlere gidilmesi halinde yeniden partisinden aday olacağını söyledi.

20 Kasım 2017 23:39

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Alman birinci televizyon kanalında (ARD) yayınlanan "Brennpunkt" programında koalisyon görüşmelerini değerlendirdi. Hristiyan Birlik Partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasını yorumlayan Merkel, istifa etmesi için bir gerekçe olmadığını belirtti.

Merkel kendisini, "sorumluluk sahibi ve sorumluluk üstlenmeye hazır" şeklinde nitelendirdi. Başbakan Merkel, koalisyon görüşmeleri sırasında kişisel olarak hata yapıp yapmadığı yönündeki soruya, "Hayır. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Ve gerçekten de ilerleme kaydetmiştik" yanıtını verdi.

Angela Merkel, erken seçimlerin olması halinde yeniden partisinin liste başı adayı olacağını söyleyerek, dört yıl görev yapmak için yola çıktığını, dolayısıyla seçimlerden iki ay sonra çekilme kararı almasının "komik" olacağını ifade etti.

Olası bir azınlık hükümetine sıcak bakmadığını söyleyen Başbakan, "Bu durumda erken seçimlere gidilmesi daha iyi bir yol olur" diye konuştu. Merkel Almanya'nın üstesinden gelmesi gereken birçok konu olduğuna dikkat çekti.

Merkel partisinin hali hazırda büyük koalisyonunun ortağı Sosyal Demokrat Parti ile koalisyonu devam ettirmeye prensipte sıcak baktığını da vurguladı.

Merkel: Almanya'nın istikrara ihtiyacı var

Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'e de demeç veren Merkel koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmaması sonrasında istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Merkel bu konudaki soruya, "Hayır istifayı düşünmedim. Çünkü Almanya'nın istikrara ihtiyacı olduğuna inanıyorum" yanıtını verdi.

Jamaika koalisyonu ön görüşmeleri Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller partisi arasında yürütülüyordu. Hür Demokrat Parti (FDP), birçok noktada uzlaşma sağlanamayan koalisyon görüşmelerini pazar gece yarısı sonlandırdığını açıklamıştı. Parti Genel Başkanı Christian Lindner, "Yanlış yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir" açıklamasını yapmıştı.

AFP/DW, HT/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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