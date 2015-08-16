Erken seçime gidilirse 7 bakan parlamento dışı kalıyor, üç döneme takılan 68 isim yeniden aday olabiliyor

AKP’de 7 Haziran'da yapılan genel seçimde 3 dönem kuralına takılan 68 isim, olası bir erken seçimde yeniden aday olabilecek. Buna karşılık aralarında 7 bakanın da bulunduğu 27 milletvekili yeni bir düzenleme yapılmazsa 3 döneme takılarak parlamentoya veda edecek.

AKP ve CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından erken seçim en güçlü olasılık olarak belirdi. Olası bir erken seçimde 7 Haziran'da “ara verme” dönemini geride bırakan 68 isim yeniden aday olabilecek. Buna karşılık aralarında 7 bakanın da bulunduğu 27 milletvekili yeni bir düzenleme yapılmazsa 3 dönem kuralı nedeniyle parlamentoya veda edecek.

‘Erken seçim’ revizyonu

Hasan Bozkurt’un Bugün’de yer alan haberine göre, AKP'de bu ismimlerin yeniden aday yapılması için iki formül planlanıyor.

3 döneme takıldığı için 7 Haziran seçimlerinde aday olamayan Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay, Mehmet Ali Şahin gibi önemli isimlerle birlikte bakanlar dahil 68 ismin erken seçimde aday yapılması planlanıyor. 7 Haziran seçimlerinde 3. kez seçildiği için AKP'nin 3 dönem şartına takılan 27 milletvekilinin de erken seçimde aday olmasının önü açılacak.

3 dönem kuralı kaldırılmadan sadece erken seçimlere dönük esneme yapılacak. Bunun için AKP'de, MKYK kararıyla 3 dönem şartının hafifletilmesi formülü ağır basıyor. İkinci formül olarak ise eylül ayı sonunda yapılması planlanan parti kongresinde tüzükte değişikliğine gitmek.

İki grup başkanvekili var

7 Haziran seçiminde üçüncü kez seçilen AKP'li isimler arasında 7 bakan var. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre Bakanı İdris Güllüce, Bilim, Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Orman Başkanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma eski Bakanı Lütfi Elvan kural değişmezse erken seçimde yeniden aday olamayacak.

Grup Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve İlknur İnceöz’ün yanı sıra Öznur Çalık, Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Yılmaz Tunç, Cahit Bağcı, Mehmet Yüksel, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Kemalettin Aydın, Orhan Karasayar, Süreyya Sadi, Alev Dedegil, Ayşenur Bahçekapılı, Feyzullah Kıyıklık, Yaşar Karayel, Recai Berber, Seyit Eyüpoğlu ve Burhan Kayatürk de seçime giremeyecek.

Yeniden aday olabilecek isimler

AKP'nin üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışı kalan ve olası erken seçimde yeniden aday olabilecek 68 kişiden bazıları şunlar: Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Ali Babacan, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Binali Yıldırım, Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Taner Yıldız, Recep Akdağ, Faruk Çelik, Ömer Çelik, Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Burhan Kuzu, Nimet Baş, Abdülkadir Aksu, Hüseyin Çelik, Salih Kapusuz, Mevlüt Çavuşoğlu, Vecdi Gönül, Egemen Bağış, Necati Çetinkaya, Reha Denemeç, Cevdet Erdöl, Bülent Gedikli, Haluk İpek, Vahit Kiler, Halide İncekara, Nevzat Pakdil, Mehmet Ali Şahin, Hakkı Köylü, Sadık Yakut, Hüseyin Tanrıverdi, Mehmet Kastal, Şaban Dişli, Ayhan Sefer Üstün, Suat Kılıç, Zeyid Aslan, Şükrü Ayalan, Faruk Nafiz Özak, Köksal Toptan.”