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Erken seçim, uçak bilet fiyatlarını 3 katına çıkardı

Yurt içi ve yurt dışından da uçak seferlerinde seçim seyahatleri yapılacak

10 Mayıs 2018 14:34

24 Haziran erken seçimlerinde vatandaşlar ikametgâhlarının bulunduğu şehirlere gitmek istemesi uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Bazı uçuşların bilet fiyatının 3 katına çıktığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, 22 Haziran Cuma gününden itibaren seçim seyahatleri başlayacak. Başka bir kentte ikametgahı olup oy kullanacak olanlar otogarda ve sınır kapılarında da hareketliliğe neden olacak.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri seçmenlerin ikametgahlarının bulunduğu yerlere dönüş yolculuğunda artışlar yaşanacak. Özellikle oy vermek için cuma günü 15 Temmuz Şehitler  Otogarı'nda da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Otogarda seyahat edenlerin büyük çoğunluğunu seçmenler oluşturacak.

Yurt içi ve yurt dışından da uçak seferlerinde seçim seyahatleri yapılacak. Seçimlerde oy kullanacak olan tatil için yurt dışında olan seçmenlerinde dönüşlerini seçime göre ayarlaması havalimanlarında yoğunluğa yol açması bekleniyor.

Kaydı İstanbul dışında olan seçmenlerin cuma gününden itibaren memleketlerine dönüş için özellikle Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hatlar Terminali'ne akın edecek.  

Kaydının olduğu kentte oy kullanacak vatandaşların yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesine bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Buna  göre oy verdikten sonra uçuşunu planlayanların da eklenmesiyle bilet fiyatları da talep artışına paralel olarak yükseldi.

Havayolları yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklikleri ücretsiz yaparken özellikle cuma ve cumartesi günü seçmenlerin seyahatleri bilet fiyatlarını artırdı.

15 Haziran baz alındığında 22 Haziran'da aynı uçuş saatinde bilet fiyatlarının 2 veya 3 katına çıkan uçuşlar oldu. Habere göre 15 Haziran'daki bazı fiyatlar şöyle:

THY saat 15:15 Trabzon-İstanbul: 169 TL
THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul:129 TL
THY saat 18:45 Londra-İstanbul:140 Pound
Pegasus saat 14.35 Trabzon-İstanbul:190 TL
Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul:105 TL
Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul:334 TL
Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul:284 TL
Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul:231 TL

22 Haziran'da ise fiyatlar şu şekilde oldu:

THY saat 15:15 Trabzon İstanbul: 352 TL
THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul:271 TL
THY saat 18:45 Londra-İstanbul:200 Pound
Pegasus saat 05:05 Trabzon-İstanbul:352 TL
Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul:341 TL
Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul:858 TL
Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul:352 TL
Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul:321 TL

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