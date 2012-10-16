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Referandum barajına takılan erken yerel seçim düzenlemesi Köşk'te

Erdoğan, referandum barajına takılan yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin Anayasa değişikliği kanununa ilişkin olarak 'Cumhurbaşkanı'nın kararına göre adım atacağız' dedi

16 Ekim 2012 01:11

Yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını içeren anayasa değişikliği kanunun, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'nda, yazım işlemi tamamlandı. Düzenleme, TBMM Başkanı Vekili Sadık Yakut'un imzasıyla Çankaya Köşkü'ne gönderildi.

 

Cumhurbaşkanı'nın kararına göre adım

 

Bakü'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin öne alınmasını öngören anayasa değişikliği teklifinin referandum eşiğinde kabul edildiğini hatırlatarak, ''Cumhurbaşkanı'ndan bu noktada nasıl bir tavır bekliyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Maalesef beklenen sayı elde edilemediği için Meclis'ten Anayasa değişikliğini sağlayacak neticeyi çıkaramadık. Ondan sonraki sürece yönelik Cumhurbaşkanımızın tavrı ne olur, bunu tabii belirlemek bana ait olan bir şey değil. Cumhurbaşkanımızın iradesine saygısızlık yapma hakkına sahip değilim. Cumhurbaşkanımız nasıl bir irade ortaya koyarlarsa bu iradeyi ortaya koyduktan sonra biz de onun üzerinde çalışmamızı yapacağız ve ona göre adımlarımızı atacağız.''

 

Süreç nasıl işleyecek?

 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün düzenlemeyi 15 gün inceleme yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Gül, bu süre zarfında referandum sınırında kabul edilen düzenlemeyi ya Meclis'e iade edecek ya da referanduma gitmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderecek.

Gül, kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderirse, anayasa değişikliği teklifi komisyonda yeniden ele alınacak ve daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

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