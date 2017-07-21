"Erken seçim söylentileri neye dayanıyor?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, geçen günlerde yapılan kabine değişikliği sonrası gündeme getirilen "2018 yılında erken seçim yapılacak" iddiasıyla ilgili olarak "Bunu söyleyenler neye dayanıyor derseniz. Yedi gerekçeleri var" dedi.

Tezkan, gerekçeleri de şöyle sıraladı:

Birincisi, kabine değişikliği.. Yeni kabinenin seçime hazırlık hükümeti görünümünde olması.. Bu havanın iki yıl sürmeyeceği..

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İkincisi, Cumhurbaşkanı’nın altı aylık eylem planını açıklamaması.. Deniliyor ki; iki ay oldu, yol haritasını hâlâ açıklamadı.. Toplumun taleplerini karşılayacak projeler sunacağı iddiası vardı.. Beklemesinin nedeni seçim hesapları.. Eylül başında açıklarsa bilin ki seçim nisan ayında..

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Üçüncüsü; ekonomide görece iyileşmeler var ama bıçak sırtı.. 2019’un kasım ayına ulaşması zor.. Daha doğrusu, riskli.. Bahara kadar seçim ekonomisi uygulanabilir.. Türkiye kaldırır..

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Dördüncüsü; Meclis içtüzük değişikliğinin acilen yapılması.. Muhalefetin etkisi kırılarak yasaların yeni sisteme uyumu hızla sağlanacak.. Altı ayda bitirilecek..

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Beşincisi; OHAL’le seçime gitmek iktidarın işine gelir.. 2019’un kasımına kadar OHAL’i taşımak zor.. Cumhurbaşkanı uzak olmayan gelecekte kalkabilir derken aslında erken seçim sinyali verdi..

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Altıncısı; FETÖ ile mücadele sürerken.. FETÖ tehlikesi sıcaklığını korurken.. FETÖ davaları karar aşamasına geldiği dönemde seçime gidilmesi iktidarın hanesine artı puan yazar..

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Yedincisi; Yerel seçimin Cumhurbaşkanı seçiminden önce yapılması iktidarın işine gelmez.. Yerel seçimde başka faktörler de devreye girer.. Bu yüzden Cumhurbaşkanı seçimi erkene çekilecek..

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Bu gerekçelere katılır mısınız; bilmiyorum..

Bir kısmı iddia edildiği gibi seçim kokuyor.. Ama Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi dileği gibi yönetmek için erken seçime ihtiyacı var mı sorusu yanıt bulamıyor..