T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erken seçim olursa Demirtaş aday olamayabilir

HDP İç Tüzüğü bir milletvekiline ancak iki dönem seçilme hakkı tanıyor

14 Ağustos 2015 13:15

Erken seçim olması durumunda Selahattin Demirtaş’ın milletvekili adaylığının önü kapanabilir. HDP İç Tüzüğü seçimle alınan görevler için iki dönem kuralı getiriyor. Bu da Selahattin Demirtaş başta olmak üzere 7 Haziran seçimlerinde 2. Kez seçilen HDP’lilerin önünü kapatabilir. Konuya ilişkin açıklama yapan Hasip Kaplan HDP'nin mevcut birleşenleri ile bir araya gelerek, durumu değerlendireceğini ve nasıl hareket edeceğine ilişkin bir karar alacağını söyledi.

Zeynep Gürcnlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Hasip Kaplan, HDP'nin mevcut tüzüğünün 2 dönem kuralı getirdiğinden, mevcut vekillerden bazılarının, hukuken erken seçimde yeniden aday olamayabileceklerini söyledi. Ancak 7 Haziran seçimleri sonrasında yaşanan siyasi durumun "özel bir durum" olduğuna da dikkat çeken Kaplan, HDP'nin mevcut birleşenleri ile bir araya gelerek, durumu değerlendireceğini ve nasıl hareket edeceğine ilişkin bir karar alacağını ifade etti.

7 Haziran seçimleri sonrasında, birkaç ay içinde gerçekleşecek bir erken seçimin "erken seçim değil, tekrar seçim" olarak da görülebileceğini söyleyen Hasip Kaplan, ancak HDP birleşenlerinin bu yönde alacakları bir siyasi karar halinde, HDP tüzüğünde "hukuken" değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Kaplan, "HDP olarak zaten Eylül-Ekim ayında kurultay yapmamız gerekiyor. Kurultay, partinin her türlü kararı almaya muktedir, en yüksek karar organıdır. Bu kurultayda durum değerlendirilir, yapılacak siyasi değerlendirmeye göre, gerek görülürse, tüzükte de değişiklik yapılabilir" dedi.

ETİKETLER

demirtaşseçimerken seçimiç tüzükmilletvekiliaday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24