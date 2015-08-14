Erken seçim olursa Demirtaş aday olamayabilir

Erken seçim olması durumunda Selahattin Demirtaş’ın milletvekili adaylığının önü kapanabilir. HDP İç Tüzüğü seçimle alınan görevler için iki dönem kuralı getiriyor. Bu da Selahattin Demirtaş başta olmak üzere 7 Haziran seçimlerinde 2. Kez seçilen HDP’lilerin önünü kapatabilir. Konuya ilişkin açıklama yapan Hasip Kaplan HDP'nin mevcut birleşenleri ile bir araya gelerek, durumu değerlendireceğini ve nasıl hareket edeceğine ilişkin bir karar alacağını söyledi.

Zeynep Gürcnlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Hasip Kaplan, HDP'nin mevcut tüzüğünün 2 dönem kuralı getirdiğinden, mevcut vekillerden bazılarının, hukuken erken seçimde yeniden aday olamayabileceklerini söyledi. Ancak 7 Haziran seçimleri sonrasında yaşanan siyasi durumun "özel bir durum" olduğuna da dikkat çeken Kaplan, HDP'nin mevcut birleşenleri ile bir araya gelerek, durumu değerlendireceğini ve nasıl hareket edeceğine ilişkin bir karar alacağını ifade etti.

7 Haziran seçimleri sonrasında, birkaç ay içinde gerçekleşecek bir erken seçimin "erken seçim değil, tekrar seçim" olarak da görülebileceğini söyleyen Hasip Kaplan, ancak HDP birleşenlerinin bu yönde alacakları bir siyasi karar halinde, HDP tüzüğünde "hukuken" değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Kaplan, "HDP olarak zaten Eylül-Ekim ayında kurultay yapmamız gerekiyor. Kurultay, partinin her türlü kararı almaya muktedir, en yüksek karar organıdır. Bu kurultayda durum değerlendirilir, yapılacak siyasi değerlendirmeye göre, gerek görülürse, tüzükte de değişiklik yapılabilir" dedi.