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Ekonomi

Erken seçim kararının ardından dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasının ardından dün dolarda düşüş yaşanmıştı

19 Nisan 2018 10:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından dün dolar/TL ve faizler sert bir şekilde gerilerken, borsada yükseliş yüzde 3'ü buldu. Dolar bugün 4.01 lira sınırında bulunurken, euro 4.98 TL'nin altında işlem görüyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, piyasaların erken seçim kararını pozitif karşıladığını belirterek "Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri gerilemektedir" dedi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir bankacı, "Ülke seçim atmosferine zaten bir süredir girmişti. Seçimin bir an önce gerçekleşip bitecek olmasını olumlu karşılıyoruz. Piyasadaki iyimserlik de bu sebepten" dedi.

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