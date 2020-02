Erken seçim kararı turizmcileri de hareketlendirdi

Taylan YILDIRIM- Yaşar ANTER- Ali GÜNDOĞAN- Latif SANSÜR/İZMİR, BODRUM, MARMARİS, KUŞADASI, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli\'nin görüşmesinin ardından 3 Kasım 2019\'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018\'e alınması, turizm sektöründe de hareketliliğe neden oldu. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Veysi Öncel, seçimden en çok kendi bölgelerinin etkileneceğini, rezervasyon iptallerinin yaşanmasını beklediklerini, bunun için de kampanyalar yapacaklarını söyledi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise şu ana kadara otelciler olarak 4 milyonu geçen erken rezervasyon yaptıklarını, hedeflerinin 6 milyon olduğunu, seçimlerle ilgili meydana gelecek az bir etkilenmeyi, dış turizmle kapatabileceklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin erken seçim çıkışının ardından yapılan görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı. Türkiye seçim atmosferine girerken, son iki yıldır olumsuz havanın hakim olduğu turizm sektörünün temsilcileri de ikiyi bölündü. Bazıları seçimlerin turizmi etkileyeceğini belirtirken, bazıları ise sadece tatilcilerin rezervasyonlarını öne ya da sonraya çekeceğini söyledi.

\'EN ÇOK ÇEŞME ETKİLENİR\'

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Veysi Öncel, seçimlerden en çok turizm cenneti olan ilçelerinin etkileneceğini düşündüklerini söyledi. Veysi Öncel, \"Çeşme olarak genellikle yerli turiste çalıştığımız için en çok etkilenecek olan bölgeyiz. Seçimlerin yaz sezonunda yapılması, elbette bize darbe vuracaktır. Antalya ve buna benzer yerler yabancı turist ağırlıkla çalışır. Seçimlerden dolayı zarar göreceğiz, üniversite sınavlarının olması, seçimin ikinci tura kalması durumunda en erken 8 Temmuz\'dan sonra sezonun açılacağını işaret eder. Dört gözle beklediğimiz turizm sezonu, ancak Temmuz\'da başlayacaktır. Ağustos ayı olarak düşünülen seçim takviminin geriye alınması ise yine de bir teselli kaynağımız oldu\" dedi. Öncel, kampanyalarla zararlarını kapatmaya çalışacaklarını vurguladı.

\'İÇ PAZARDA ETKİLENME OLMAYACAKTIR\'

ETİK Başkanı Mehmet İşler ise kampanyalarla şu ana kadara otelciler olarak 4 milyondan fazla erken rezervasyon yaptıklarını, hedeflerinin ise 6 milyon olduğunu söyledi. Mehmet İşler, \"Hedeflerimizi yüzde 70 oranında gerçekleştirdik zaten. Seçimlerden dolayı iptaller olabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca 24 Haziran\'da sezon tam olarak açılmadığı için de iç pazarda bir etkilenme olmayacaktır. Bu sene turizm sezonu çok iyi olacak gibi görünüyor. Seçimlerden önce Ramazan Bayramı\'nın da olması seçim öncesi turizmciler için iyi gelecektir. Seçimler açıklandığından beri de iptal haberleri hiç gelmedi. Az bir iptal olsa bile bunu da dış turizmle kapatırız. Biz seçimlerin ilk turda sonuçlanacağına inanıyoruz, turizmciler olarak. Ayrıca 24 Haziran tarihinin turizm sezonu düşünülerek alındığına inanıyorum, bu nedenle de teşekkür ediyoruz\" dedi.

Mehmet İşler ayrıca, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise insanların önceki seçimlerde olduğu gibi rezervasyonları iptal ettirmek yerine seçime gitmeyeceklerini düşündüğünü de ifade etti.

\'GELİŞEN DURUMLARA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ\'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci de, \"Tatil programlarında iptaller olacaktır. Süreç olarak erteleme yapacağız, otellerle ödeme konuşmalarımız olacak. İster istemez sektörümüzü seçimler etkileyecek. İptallerde ise paraları geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Seçimlerin olumlu bir etkisi olamayacaktır iç turizm açısından. Herkesin gezi programlarını etkiler. Gelişen durumlara göre bizler de değerlendirmeler yapacağız\" diye konuştu.

\'İPTALLER OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM\'

TÜRSAB Akdeniz Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahin ise, \"İptaller olacağını düşünmüyorum. Ancak iç turizmi etkiler. Bölgelerde bu nedenle azalmalar olabilir. Seçimler zaten tamam ile iç turizmi etkileyecek bir durum. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda yüzde 40 oranında bir etkilenme olacaktır. Ancak bu etkilenmenin Antalya bölgesinde çok büyük oranda yaşanacağını düşünmüyorum\" dedi.

TÜRSAB Kuşadası Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, olumsuz bir tablo beklenmediğini belirterek, \"Vatandaşlar seçim tarihi için rezervasyonlarını değiştirmek istiyor. Biz de talepler alıyoruz. Seçim tarihinde seyahate gitmek istemeyenler öne veya sonraya ertelemek istiyor. Her tatili değiştirmek mümkün olamayabilir, cezalar söz konusu olabilir\" şeklinde konuştu.

\'İPTAL YOK, TARİH DEĞİŞTİRME VAR\'

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, seçim tarihi olan dönemde rezervasyonların iyi olduğunu, otellerde yüzde 20 ile yüzde 50 arasında Türk tatilcinin erken rezervasyon yaptırdığını söyledi. Özden, \"Sezonla ilgili rezervasyonlar iyiydi. Seçim tarihinin açıklanmasından sonra şu ana kadar iptal yok, sadece tarih değiştirme talepleri geliyor. Turistik tesislerin şimdilik az da olsa bu taleplere olumlu yanıt vereceğine inanıyorum. Kimi vatandaşlar ise bir gün gider vatandaşlık görevini yerine getirir, oyunu kullanır döner, tatilini sürdürür. İkinci tura kalacağı belli değil. Ancak kalırsa, aynı döngü söz konusu olur. Avrupa pazarı hareketli ve çok iyi, o boşluklar Avrupa pazarı ile kapanır\" diye konuştu.

ASIL SORUN YURT DIŞI

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Marmaris ve çevresindeki turistik mahalleler için Türkiye\'den yaklaşık 200 bin ön rezervasyon yapıldı. Şu an için Türkiye içinden bir rezervasyon iptali söz konusu değil. Olursa münferit birkaç tane iptal olur. Ülkemiz içinde ön rezervasyonla tatile gelecek vatandaşlarımız, paralarını ödeyerek odalarını ayırtmıştır. Vatandaşımız parasını ödediği tesise mutlaka tatile gelir\" dedi. Asıl sorunu yurt dışı olarak gösteren Kırlı, \"Seçim kararı öncesi yurt dışı tatil planı yapanlar, önceden otel rezervasyonunu, uçak biletini peşin ödemiştir. İktidar nasıl üniversite sınavını ileri tarihe aldıysa, yurt dışına tatil ön rezervasyonu yaptıranlar için de önlem almalıdır. Mili havayollarımızdan parasını ödeyerek biletini alan vatandaşlarımız için ek ödeme olmadan ileri tarihli bilet verilmelidir. Eğer seçim ikinci tura kalırsa, yine yurt dışına gidecek vatandaşlarımızı mağdur eder. Böyle durum olduğu takdirde, tüketiciyi koruyacak bir girişimde bulunulmalıdır. İkinci tur seçimlerde tatil planı yapanlar da en fazla yüzde 3-5 arasında bir etkileme olur. Hazırlıksız yakalandığımız bir durum. Umarım ekonomik bir sıkıntı yaşamadan atlatırız. Memleketimize milletimize hayırlı olsun\" dedi.

\'İKİNCİ TURA KALIRSA, KÜÇÜK ÇAPTA ETKİLENME YAŞANIR\'

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, \"Türkiye\'nin bacasız sanayisini, birinci seçim etkilemez. Eğer ikinci tura kalırsa, o zaman küçük çapta etkileme yaşanır. Marmaris için bu seçim tarihinde en fazla dış pazarda kuvvetliyiz. Haziran seçimlerinde iç pazar Marmaris için kuvvetli değil. İkinci tura kalırsa o dönemler okulların tatil olduğu ve insanların tatil yaptığı aylar. Temmuz-Ağustos ayına ön rezervasyon yaptıran vatandaşlarımızdan iptaller gelebilir. Marmarisli turizmciler olarak isterdik ki; dış ve iç pazarımızın olmadığı Kasım ayında seçim olsun. Hep beraber bekleyip göreceğiz\" dedi.

\'HERHANGİ BİR İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL\'

Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, \"Bodrum ve ülke olarak son yılları bazı gerginliklerle sezona girdik. Bu nedenle her türlü krize alıştık ve tedbiri alıyoruz. Ancak seçimlerin 24 Haziran\'da yapılacak olması zaten dış turizmi etkilemeyeceği gibi, iç turizmi de etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü zaten bizde tatil anlayışı, bayramı geçirdikten sonra yapılan tatil anlayışıdır. Bu yıl da yerli turist, bayram sonrası yani seçimlerden sonra tatile çıkmayı düşünecektir. Ayrıca seçimlerin yapılacağı tarih açıklanmasından itibaren şu saate kadar bize gelen herhangi bir iptal söz konusu değil. Çok münferit küçük iptal olabilir. Bu da iç turizmdeki hareketliliği etkilemez. Tabi seçim tarihi, sezonun çok başına veya sonuna doğru getirilseydi, daha iyi olurdu\" ifadelerini kullandı.

\'YERLİ TURİST FRENE BASACAK\'

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise, \"İç Turizm alabora oldu. İç turizmde sezon başı ciddi bir hareketlilik vardı. Bu bizleri umutlandırmıştı. Ancak seçim tarihinin açıklanması ile şimdi yerli turistler frene basacak ve tatil hakkını tercihini seçimden sonraya bırakacağı için sahil kesimlerinde turizm olumsuz etkilenecek diye düşünüyorum. Ayrıca sahil kesimlerinde de turizmciler dahil seçim havasına girecek otellerde belki de tatil yerine seçim toplantıları yapan siyasileri göreceğiz. Seçim tarihinin turizm sezonunun başına getirilmesi talihsizlik oldu\" dedi.

