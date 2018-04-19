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Erken seçim kararı, KKTC'deki yerel seçim tarihini değiştirdi

YÖK'ün 1 Temmuz'da sınavların yapılacağını açıklamasıyla KKTC'de seçim tarihlerinin değiştirilmesine karar verildi

19 Nisan 2018 16:27

Türkiye'de alınan erken seçim kararı sonrasında, Yüksek Öğretim Kurumu'nun 1 Temmuz'da sınavların yapılacağını açıklaması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 1 Temmuz'da yapılacak yerel seçimlerin tarihininin değiştirilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelen Başbakan Tufan Erhürman, seçim tarihinde değişikliğe gidileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı ile konuyu konuştuklarını anlatan Erhürman, Türkiye'de erken seçim tarihi kararının KKTC'deki yerel seçimleri de etkileyeceğini belirterek şöyle dedi:

"Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile bir görüşme yapacağım. Bir karar vermek gerekirse Meclis’te yasa değişikliğine de gidilerek bir sonuç alacağız. Türkiye’deki belirsizliğe ilişkin tabloyu net olarak görebilirsek bugün bir karar üretmemiz olasıdır. Benim görüşüm eğer YSK da buna onay verirse, ilk konuşulan tarih, yani 24 Haziran en makul tarih olacaktır."

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