Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, "2018 yılında erken seçim yapılacak" iddiasıyla ilgili olarak "Peki böyle bir ihtimal var mı? Bence yok" dedi.

Tezkan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı partisini baştan sona yenilemeye kararlı.. Belde kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri, 2018’in yaz aylarında yapılacak büyük kongreyle AKP’nin yüzünü değiştirecek. Ekonominin durumu çok iç açıcı değil. Geçen yıldan iyi ama geçen yıldan."

Mehmet Tezkan'ın "Erken seçim ihtimali var mı?" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erken seçim söylentilerinden geçilmiyor..

Gazeteleri açıyorsunuz her gün ‘erken seçim’ üzerine mutlaka bir haber çıkıyor..

Hepsi Ankara mahreçli..

Demek ki; Ankara da konuşuyor..

Peki böyle bir ihtimal var mı?

Bence yok!.

Şu sebeple yok..

***

BİR: Cumhurbaşkanı partisini baştan sona yenilemeye kararlı.. Belde kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri, 2018’in yaz aylarında yapılacak büyük kongreyle AKP’nin yüzünü değiştirecek..

Vitrini yenileyecek..

Boya- badana yapacak..

Bu işler bitmeden seçime gitmez..

Teşkilatlarının çalışmasından memnun olmadığını açık açık ifade ediyor.. Metal yorgunluktan söz ediyor..

Bu halde seçime gitmez..

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İKİ: Ekonominin durumu çok iç açıcı değil.. Geçen yıldan iyi ama geçen yıldan!.

2016’dan..

Geçen yıl neredeyse dibe vurma yılıydı..

Rusya’ya el sıkıştık, işer düzeliyor derken FETÖ’cü darbe girişimi tuz-biber ekti.. Herkes frene bastı..

Piyasa durdu..

İzliyorum 2016’yla mukayese yapılıyor..

Mesela, turist sayısı yüzde 35 arttı diye yazıyorlar..

Neye göre?

Geçen yıla göre…

Mesela, borsa uçtu diyorlar..

Neye göre?

Geçen yıla göre.. Gerçek şu; borsanın dolar bazında eski günlerine dönebilmesi çok zor..

Dolar da , Euro da aldı başını gitti..

Euro 4 lira..

Bu fotoğrafla seçime gitmez..

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Üç: En önemlisi 180 günlük eylem planı daha açıklanmadı.. Haziran başında açıklanacağı ilan edilmişti, ağustos bitiyor hala açıklanmadı..

O plan açıklanacak, uygulanacak sonuçları görülecek..

2018’in baharına yetişmesi zor..

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Şimdi diyeceksiniz ki.. Durum buysa neden iki de bir erken seçim söylentisi çıkıyor..

Şundan..

Geçiş dönemini yaşıyoruz..

Ara rejim de diyebiliriz..

Ne parlamenter sistem var ne de başkanlık sistemi..

Herkes bu dönemin bir an önce bitmesini istiyor..

iş adamına sor, turizmciye sor, esnafa ‘yarın seçim olsun mu’ diye sor..

Olsun da bitsin der..

Diyorlar zaten..

Bu dönem bitsin istiyor..