T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 24 Haziran tarihinde yapılacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de önce MHP lideri Bahçeli ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

MHP lideri Salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos tarihini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, Suriye'deki sınır ötesi operasyonları, bölgedeki önemli hadiseleri ve eski sistemin aksaklıklarının bir an önce giderilmesi gerekliliğini gösterdi.

Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHPBahçeliHaziranCumhurbaşkanı Erdoğan BeştepeMHPBaşbakan Binali YıldırımSalıAğustosCumhurbaşkanı ErdoğanSuriyeErdoğanSayın BahçeliErken

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24