Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de önce MHP lideri Bahçeli ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

MHP lideri Salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos tarihini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, Suriye'deki sınır ötesi operasyonları, bölgedeki önemli hadiseleri ve eski sistemin aksaklıklarının bir an önce giderilmesi gerekliliğini gösterdi.

Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.