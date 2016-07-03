Almanya ilk kez İtalya'yı yenip yarı finale yükseldi

EURO 2016'nın 'erken final' diye tabir edilen çeyrek final maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Macar hakem Viktor Kassai yönettiği maçta ilk gol Almanya’nın Türk asıllı yıldızı Mesut Özil’in ayağından 65. dakikada geldi. İtalya 10 dakika sonra Bonucci'nin penaltı golüyle durumu eşitledi.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlanınca maç uzatmalara gitti.

Her iki takımdan da 9 futbolcunun penaltı noktasına gittiği seri penaltı atışlarını 6-5 kazanan Almanya, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez yarı finale çıktı.

Almanya'da penaltı atışlarını Thomas Müller, Mesut Özil ve Bastian Schweinsteiger gole çeviremedi. İtalya'da ise Simone Zaza, Graziano Pellè, Leonardo Bonucci ve Matteo Darmian penaltı noktasında başarılı olamadı.

Bu sonuçla Almanya, büyük turnuvalarda İtalya'yı ilk kez mağlup etmiş oldu. Daha önce 8 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 4 karşılaşmada beraberlik bozulmamış, 4 karşılaşmada ise İtalya galip gelmişti.

40 yıldır bileği bükülmüyor



Almanya'nın penaltı atışlarındaki üstünlüğü dikkatleri çekiyor. Büyük turnuvaların eleme turlarında 7 kez seri penaltı atışlarına giden Panzerler, söz konusu maçlarında altısında turu geçen taraf oldu. Almanların son yenilgisi Euro 1976'da Çekoslovakya karşısındaydı.

İki takım karşılaşmada şu ilk 11’lerle sahaya çıktı:

Almanya: Neuer, Kimmich, Howedes, Hummels, Boateng, Hector, Khedira, Kroos, Ozil, Muller, Gomez

İtalya: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Parolo, Sturaro, Giaccherini, De Sciglio, Eder, Pelle