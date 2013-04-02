Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Şükrü Kızılot, son günlerde gazetelere "müjde" diye yansıyan "erken emekliliğin" gerçekleşmeyeceğini yazdı. Çalışma ve Sosyla Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görtüğünü belirten Kızılot, "böyle bir düşüncenin ortaya atıldığını ama yüksek maliyeti nedeniyle 'anında vazgeçildiğini' belirttiler" ifadelerini kullandı.

Kızılot'un "Erken emeklilik için umutlanmayın" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2013) yazısı şöyle:

Erken emeklilik için umutlanmayın





Dün bazı gazete ve TV haberlerinde, emeklilik için yaşı bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiye, “erken emeklilik müjdesi” vardı.

Bazı gazetelerde manşet haber olarak duyurulan bu müjdeye göre, emeklilik için prim ödeme gün sayısını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen 5 milyon kişinin, normal emeklilik maaşının yüzde 10-20 arası düşük aylık bağlanarak, emekli edilecekleri açıklanıyordu.

Erken emeklilik imkânsız

Yaklaşık 5 milyon kişi belki de üzülecek ama erken emeklilik imkansız.

“Neden imkansız?”

Bunun bir değil birden fazla nedeni var.

Birincisi; barut yok!.

Savaşı kaybeden komutana sormuşlar:

- Savaşı niye kaybettiniz?

- Savaşı kaybetmemizin 40 nedeni var!

- Sayın bakalım..

- Birincisi barutumuz yoktu. İkincisi..

- Tamam, diğer 39’unu saymanıza gerek yok.

60-70 milyar lira gerekiyor

Fıkrada olduğu gibi, yaklaşık 60-70 milyar lira gerekiyor. Bu para ortada yok!

Hesap basit: 5 milyon kişiye ortalama olarak ayda 1.000 lira aylık bağlansa, 60 milyar lira, ayda 800 lira bağlansa 48 milyar lira eder.

Bitmedi..

Asgari ücretten ayda yaklaşık 360 TL, yılda 4.320 (sigorta primi işçi ve işveren primi, işsizlik sigortası primi ve gelir vergisi) toplanıyor. 5 milyon kişi hesabıyla bu da 21.6 milyar lira “vazgeçilen gelir” anlamını taşıyor.

Bunlar yuvarlak rakamlar ama neresinden baksanız olayın maliyeti 60 milyar liradan aşağı değil.

Anında vazgeçildi

Kendileriyle görüştüğümüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey yetkilileri, böyle bir düşüncenin ortaya atıldığını ama yüksek maliyeti nedeniyle “anında vazgeçildiğini” belirttiler.

Özet olarak, bazı gazetelerin yazdığının aksine, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na 5 milyon kişiye “erken emeklilik” ile ilgili bir düzenlemenin gelmesi söz konusu değil.

Böyle bir yasa bekleyenler, boşuna umutlanmasınlar..