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Ekonomi

Erken emeklilik için '3 çocuk' şartı

Faruk Çelik, çalışan kadınların erken emekli olmaları için 'en az üç çocuk' şartı getirilebileceğini söyledi

27 Mart 2013 18:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çalışan kadınların erken emekli olmalarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Çelik'e göre, erken emeklilikte 2 çocuk yerine 3 çocuk üzerinde duruluyor. Doğum izni de 24 haftaya çıkıyor.

Çalışan kadınların çocuk sayısına göre erken emekliliği konusunda yapılan çalışma hakkında konuşan  Çelik, "Şu anda 2 çocuk, 3 çocuğa çıkabilir ama bu kişisel bir görüş. Heyetin yapacağı değerlendirmede bu konular ele alınacak netice sayın Başbakanımıza arz edilecek'' dedi.

Ankara'da katıldığı bir toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, "Kadın istihdamını etkilemeyecek sosyal güvenlik dengelerini bozmayacak, sağlıklı genç nesillerin korunması adına bakanlıklar arasında bir çalışmamız var. En önemlisi kadın istihdamını olumsuz etkilememesi gerekiyor alacağımız tüm kararların'' diye konuştu.

Mevcut sistemde, en az 2 çocuğu olan kadınlara dört yıl erken emeklilik imkanı veriliyor.


Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

 

Hazırlıkları süren düzenleme, çalışan kadınlara başka haklar da getiriyor. Kadınların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

 

İşe dönme zorunluluğu

 

Doğum iznine ayrılan kadının işe geri alınması zorunlu olacak. Yarı zamanlı çalışma, kadınlar için özel uygulamalarla geliştirilecek; maaşa eklenen çocuk yardımları arttırılacak.

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