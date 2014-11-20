Erken emekliliğe hücum



Alman medyasının Emeklilik Sigortası Kurumu (DRV) yetkililerine dayandırdığı verilere göre, erken emeklilik için yapılan başvurulardan 110 bini kabul edildi. Başvurulardan hemen hiçbirinin reddedilmediği, geri kalan başvuruların işlem safhasında olduğu kaydedildi.

Başvuru sahiplerinin üçte ikisini erkeklerin oluşturduğu belirtildi. Uzmanlar, erken emekliliğe talebin artarak devam etmesini bekliyor. Tahminlere göre önümüzdeki yıllarda erken emeklilik koşullarını dolduranların sayısı yıllık 450 bine ulaşacak.

1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme, emeklilik sigortasına 45 yıl aidat yatıranların 63 yaşında emekli olabilmesine imkân tanıyor.

Malulen emeklilik konusunda önemli iyileştirmeler de getiren yasa, emekli maaşlarının batı eyaletlerinde yüzde 1,67; doğu eyaletlerinde ise yüzde 2,53 artışını öngörüyor.