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Dünya

Erken doğan bebeklerde otizm riski 5 kat fazla WASHINGTON (A.A)

17 Ekim 2011 21:28

-Erken doğan bebeklerde otizm riski 5 kat fazla WASHINGTON (A.A) - 17.10.2011 - Erken doğan bebeklerin otizme yakalanma riskinin 5 kat fazla olabileceği belirlendi. ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nden bilimadamlarının araştırmasına New Jersey eyaletinde, Eylül 1984- Temmuz 1987 arasında 500 gram ila 2 kilogram doğan 862 kişi katıldı. 21 yaşına kadar izlenen katılımcılardan yüzde 5'inin otizme yakalandığı, genel toplumda bu oranın yüzde 1 olduğu belirtildi. Düşük kilolu doğum ve bilişsel sorunlar arasında uzun zamandır bağlantı olduğu bilinse de bu araştırmanın ilk kez erken ve düşük kilolu doğan bebeklerin otizme yakalanma riskinin daha fazla olabileceğini gösterdiği vurgulandı. Araştırmaya imza atanlardan Dr. Jennifer Pinto-Martin, "erken ve çok düşük kilolu bebeklerin bilişsel sorunlarının otizm belirtilerini gizleyebileceğine" dikkati çekerek, prematüre bebek sahibi ebeveynlere belirtilerin çok erken araştırılması önerisinde bulundu. Bilimadamlarının bir sonraki adımı, erken doğan bebeklerde sıkça rastlanan beyin kanaması ve otizm riski arasında bağlantı olup olmadığını araştırmak olacak.

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