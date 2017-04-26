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BBC Türkçe

Erken doğan bebekler için yeni umut: Yapay rahim

ABD'de doktorlar çok erken doğan kuzuları, rahim ortamına benzer bir plastik keseyle hayatta tutmayı başardı. Kesenin içindeki sıvı, organ gelişiminin devam etmesini sağlıyor. Yapay rahmin 5 yıl içinde insanlarda da denemesi planlanıyor.

26 Nisan 2017 15:43

ABD'de doktorlar çok erken doğan kuzuları, rahim ortamına benzer bir plastik keseyle hayatta tutmayı başardı. Yapay rahmin 5 yıl içinde insanlarda da denemesi planlanıyor.

Sadece ABD'de her yıl 30 bin bebek çok erken yani hamileliğin 23 ila 26. haftalarında doğuyor.

Bu bebeklerin akciğerleri havayla temas edecek kadar gelişmiş olmadığı için yaklaşık yüzde 70'i hayatnı kaybediyor, yaşayabilenlerin çoğu ise engelli kalıyor.

Ancak Philadelphia Çocuk Hastanesi'ndeki doktorların geliştirdiği yapay rahim, bu bebeklerin hayatta kalma şansını artırabilir.

Kesenin içi, plasentadaki amniyon sıvısına benzer bir sıvıyla dolu. Bu sıvı, organ gelişiminin devam etmesini sağlıyor.

Sıvıya göbek bağı işlevini gören borularla gıda desteği veriliyor. Kesedeki bebek, kalbine bağlanan borular sayesinde de yine ana rahmindeki bir fetus giib kan dolaşımı yapabiliyor.

Yapay rahmin 10 yıl içinde kullanıma sokulması planlanıyor.

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