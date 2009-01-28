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Dünya

Erkeklerle maç sonları oldu

İran’da 30 yıl aradan sonra erkek futbol takımıyla maç yapan kadın futbol takımı kapatıldı.

28 Ocak 2009 02:00

İran devlet televizyonu, İstiklal kulübünün erkek ve kadın futbol takımlarının 20 Ocak’ta yaptıkları maçın ardından kulübün, kadın futbol bölümünü kapattığını duyurdu.

Bu karşılaşma kadınlar ve erkekler arasında 1979’daki İslam Devrimi’nden beri gerçekleşen, ilk maç oldu. Ancak kadın ve erkek takımları arasında karşılıklı maç yapılmasının, İslam Devrimi’nden önce dahi görülmemiş olduğuna uzmanlar dikkat çekiyor.

İran’da skandala yol açan maçın ardından İstiklal kulübünün üç yöneticisi ve takımların teknik direktörleri, kulübün disiplin kurulu tarafından görevden uzaklaştırılmış, yönetici ve teknik direktörlere 5’er bin dolara varan cezalar verilmişti.

Güney Tahran’daki Merkubkar Stadı’nda gerçekleşen maçta, erkeklerden oluşan takım 7-0 galip geldi.

Fiziksel temas yasağı var

İranlı kadınların erkek futbol takımlarının maçlarını izlemesi yasak, kadınlar arasındaki maçları izlemeleri ise serbest. Yabancı kadınların erkek futbol takımlarının maçlarını seyretmelerine ise nadiren izin veriliyor. Ülkede kamuya açık yerlerde, kadın ve erkek arasında fiziksel temas kurulması ise yasak.


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