T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Erkeklerin Zulmü, Kadınların Teslimiyeti: Şiddet ve Türban'

Kongar: “Türban” siyasal bir rozet olarak dayatıldı.

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Emre Kongar, siyasetteki 'türban' kavgası ile sokaktaki erkek şiddetinin ortaklıklarını yazdı.

Emre Kongar'ın Cumhuriyet gazetesindeki Aydınlanma köşesinde yayımlanan yazı şöyle: 


Şiddet, dayak ve “türban” toplumdaki erkek egemen şiddet kültüründen kaynaklanır:

Feodal yapıdaki erkek egemen şiddet kültüründen…

Kapitalist yapıdaki sömürüye dayalı şiddet kültüründen…

Diktatörlüklerdeki baskıcı şiddet kültüründen…

Tektanrılı dinlerin, mukaddes inançların erkek egemenliği ve diktatörler tarafından kullanılmasından…


***


Türkiye’deki şiddet çok kaynaklı, çok faktörlüdür:

Feodal yapı…

Aşiret ve aile bağları…

Çok hızlı ve bütün değerleri yozlaştıran kültürel değişme…

Denetimsiz kapitalist sömürü…

Hukuksuzluk, kuralsızlık…

Güvenlik ve adalet mekanizmalarına inançsızlık…

Bireyin yalnızlığı, umutsuzluğu ve çaresizliği…

Eğitimsizlik…

Siyasal liderler tarafından kin ve nefrete dönük söylemlerin kullanılması, kamplaşma…

Medya tarafından şiddetin haberlerde teşhiri, dizilerde özendirilmesi…

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24