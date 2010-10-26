'Erkeklerin Zulmü, Kadınların Teslimiyeti: Şiddet ve Türban'

T24 - Emre Kongar, siyasetteki 'türban' kavgası ile sokaktaki erkek şiddetinin ortaklıklarını yazdı.
Emre Kongar'ın Cumhuriyet gazetesindeki Aydınlanma köşesinde yayımlanan yazı şöyle:
Şiddet, dayak ve “türban” toplumdaki erkek egemen şiddet kültüründen kaynaklanır:
Feodal yapıdaki erkek egemen şiddet kültüründen…
Kapitalist yapıdaki sömürüye dayalı şiddet kültüründen…
Diktatörlüklerdeki baskıcı şiddet kültüründen…
Tektanrılı dinlerin, mukaddes inançların erkek egemenliği ve diktatörler tarafından kullanılmasından…
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Türkiye’deki şiddet çok kaynaklı, çok faktörlüdür:
Feodal yapı…
Aşiret ve aile bağları…
Çok hızlı ve bütün değerleri yozlaştıran kültürel değişme…
Denetimsiz kapitalist sömürü…
Hukuksuzluk, kuralsızlık…
Güvenlik ve adalet mekanizmalarına inançsızlık…
Bireyin yalnızlığı, umutsuzluğu ve çaresizliği…
Eğitimsizlik…
Siyasal liderler tarafından kin ve nefrete dönük söylemlerin kullanılması, kamplaşma…
Medya tarafından şiddetin haberlerde teşhiri, dizilerde özendirilmesi…