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Spor

Erkeklerde kupa Arkas Spor'un

Teledünya Türkiye Kupası finalinde ARKAS Spor, Ziraat Bankası'na yenilmesine rağmen sayı averajıyla şampiyon oldu.

21 Mart 2009 02:00


Teledünya Türkiye Kupası finalinde ARKAS Spor, Ziraat Bankası'na 3-2 yenilmesine rağmen sayı averajıyla şampiyon oldu.

Geçen yıl final maçında Fenerbahçe'ye yenilerek kupaya veda eden İzmir temsilcisi, çekişmeli geçen karşılaşma sonunda Ziraat Bankası'na 3-2 yenildi. ARKAS Spor, İzmir'de yapılan ilk maçta elde ettiği sayı averajıyla tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

ARKAS Spor'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Erol Ünal Karabıyık verdi.

Karşılaşmanın ikinci setinde, Ziraat Bankası'nın 8-6 üstünlüğü ile teknik molaya girilirken, salonun elektrik sisteminde arıza meydana geldi. Sorunun giderilmesi sonucunda oyuncular tekrar ısındı ve 33 dakika gecikmeyle karşılaşmaya yeniden başlandı.

Bu arada final karşılaşması öncesi AKUT köpek gösterisi ve canlı müzik organizasyonu salonu dolduran voleybolseverlere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca karşılaşma boyunca Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen çekilişlerle izleyicilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bugüne kadar verilen 16 kupayı NETAŞ 4, Eczacıbaşı ve Halkbank 3'er, Arçelik ve SSK 2'şer, Sönmez Flament ve Fenerbahçe ise 1'er kez kazandı.

ZİRAAT BANKASI: 3 – ARKAS SPOR: 2
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Demirdelen
Ziraat Bankası: Granvorka, Zafer, Selçuk, Maly, Yasin, Contreras (Akif, Resul, Vlado)
ARKAS Spor: Gruszka, Ahmet, Duerden, Suela, Gökhan, Hüseyin (Nuri, Bülent, Kadir, Mustafa)
Setler: (25-18, 27-29, 26-24, 19-25, 15-12)
Süre: 165 dakika (26, 66, 31, 27, 15)

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