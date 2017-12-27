T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkeklerde de kırmızı iç çamaşırı ilgisi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN'da, yılbaşı öncesi, vitrinler kırmızı iç çamaşırları ile süslenirken, iç giyim mağazası sahibi Nurcan Goncal, erkeklerin de ilgisinin arttığını ifade etti

27 Aralık 2017 18:20

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN\'da, yılbaşı öncesi, vitrinler kırmızı iç çamaşırları ile süslenirken, iç giyim mağazası sahibi Nurcan Goncal, erkeklerin de ilgisinin arttığını ifade etti.
Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymenin uğur getirdiği inanışı satışlara da yansıyor. Yeni yıla sayılı günler kalan çamaşırı sektöründeki artış vitrinlerde de kendini gösterdi. Daha çok kadınların ilgi duyduğu kırmızı iç çamaşırına erkeklerin de ilgisinin her geçen gün arttığı dikkat çekti. Vitrinlerde kadın iç çamaşırlarının yanı sıra kırmızı erkek iç çamaşırlarının da yer alması ilginin boyutunu gösterdi. Samsun\'da iç giyim mağazası sahibi Nurcan Goncal, erkeklerin de her geçen yıl kırmızı iç çamaşırına olan ilgisinin arttığını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanSAMSUNNurcan GoncalYılbaşındaYeniDahaVitrinlerdeSamsunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24