Erkekler yılın ilk 5 ayında 113 kadın öldürdü, 243 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

2016’nın ilk 5 ayında erkekler en az 113 kadın öldürdü, 31 kadına tecavüz etti, 62 kadını taciz etti, 243 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, 151 kadına şiddet uyguladı. 2015’in ilk beş ayında erkekler 120 kadın öldürdü, 49 kadına tecavüz etti, 103 kadını seks işçiliğine zorladı, 168 kadını yaraladı, 127 kadını taciz etti. Mayıs ayında ise erkekler 15 kadın ve bir çocuk öldürdü. 9 kadına tecavüz etti, 6 kadına zorla seks işçiliği yaptırdı, 11 kadına cinsel tacizde bulundu, 25 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, 31 kadına şiddet uyguladı.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun derlemesine göre, Mayıs ayında erkek şiddetinin çetelesi şöyle:

Cinayet

Erkekler Mayıs’ta 15 kadın ve bir çocuğu öldürdü.

Bir erkek hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen eski karısını öldürdü. İki kadın ise boşanmak istedikleri/barışma teklifini reddettikleri için öldürüldü. 19 yaşında öldürülen bir kadın, erken yaşta zorla evlendirilmişti.

Mayıs’ta erkeklerin cinayet bahaneleri arasında kıskançlık, kadının barışma teklifini reddetmesi, kadının sevgilisi olması, kadının para vermemesi gibi argümanlar yer aldı.

Kadınların yüzde 60’ını eski ve mevcut partnerleri öldürdü: Bir kadını babası, birini dini nikâhlı kocası, ikisini eski kocası, birini eski sevgilisi, dördünü kocaları, birini kocasının yanında çalışan bir erkek, birini oğlu, birini sevgilisi, birini sevgilisinin eşi ve tanıdıkları, birini torunu öldürdü. Bir cinayette katilin kadınla ilişkisine haberlerde yer verilmedi ancak erkeğin kadını daha önce de silahla yaraladığı belirtildi.

Cinayetlerin yüzde 47’si ateşli silahlarla işlendi: Dört kadın tabancayla, biri av tüfeğiyle, dördü bıçakla, ikisi boğazı kesilerek, biri darp edilerek, biri ise benzinle yakılarak öldürdü.

Mayıs’ta öldürülen kadınların yaşları 19 ila 67, öldüren erkeklerin yaşı 21 ila 55 arasında yer aldı.

Cinayetlerin yaşandığı iller Adana, Ankara, Antep, Balıkesir, Bursa, Edirne, Eskişehir, Iğdır (2), İstanbul (3), İzmir, Muğla ve Trabzon.

-Bu 15 cinayetin yanı sıra, üç kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ayrıca 2015 ve 2016’da gerçekleşen üç kadın cinayetinin failleri bu ay belli oldu.

Tecavüz

Erkekler Mayıs’ta dokuz kadına tecavüz etti. Tecavüze uğrayan kadınlardan biri turistti. Tecavüzcülerden beşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, beşi ise tutuklandı.

Tecavüz olaylarının üçü bir vakfın evlerinde, ikisi araçta, biri hastanenin yoğun bakım servisinde, biri ormanlık alanda, biri tarlada gerçekleşti. Bir tecavüz olayının nerede gerçekleştiği haberlerde yer almadı.

Kadınların ikisine tanımadıkları erkekler, üçüne gönüllü çalıştıkları vakıftaki din öğretmeni, birine komşusu, birine işyerindeki müdürü, birine hastane personeli, birine ise okuldan tanıdığı erkekler tecavüz etti.

Tecavüzlerin yaşandığı iller Aydın (2), Bitlis (3), Burdur (1), Hakkâri (1), İstanbul (1) ve Kocaeli (1).

Erkekler Adana ve Antalya’da altı kadına zorla seks işçiliği yaptırdı. Kadınlardan birini kocası, T.C. vatandaşı olmayan üç kadını ise iş vaadiyle kandıran bir erkek seks işçiliğine zorladı.

Taciz

Erkekler Mayıs’ta 11 kadını taciz etti. Tacizciler arasında öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı personeli, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü müdürü gibi kişiler yer aldı. Basına yansıyan haberlere göre, tacizcilerden hiçbiri tutuklanmadı.

Tacize uğrayanların biri zihinsel engelliydi. Kadınların sekizi fiziksel, ikisi sözlü, biri hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.

Kadınların ikisini akrabası, birini hastabakıcı, birini işyerindeki müdürü, birini komşusu, birini Milli Eğitim personeli, birini otobüs muavini, birini öğretmeni, birini tanışıklığı olan bir erkek, ikisini tanımadığı erkekler taciz etti.

Taciz olaylarının biri araçta, ikisi evde, biri hastanede, ikisi işyerinde, biri otobüste, üçü sokakta yaşandı. Bir vakanın yaşandığı mekân haberlerde yer almadı.

Tacizlerin gerçekleştiği iller Adana, Adıyaman, Denizli, Eskişehir (2), Manisa, Muğla (3) ve Samsun (2).

Çocuk istismarı

Erkekler Mayıs’ta 25 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Tacize/tecavüze uğrayan kız çocuklarının ikisi engelliydi.

Failler arasında öğretmenler, müdür yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlisi, okul servisi şoförü, okul yakınındaki bakkal gibi kişiler yer aldı.

Kız çocuklarının yüzde 20’si tecavüze, yüzde 72’si cinsel tacize uğradı: 18 kız çocuğu cinsel tacize, beşi tecavüze, ikisi teşhirciliğe maruz kaldı.

Beş kız çocuğunu öğretmenleri, beşini Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürlüğü görevlisi, ikisini tanımadık erkekler, birini ağabeyi, birini kuzeni, birini okuldaki müdür yardımcısı, birini okulundaki oğlan öğrenciler, birini okulunun yanındaki bakkal, birini okuldaki temizlik işçisi, birini servis şoförü, birini sevgilisi, birini taksici, birini üvey babası istismar etti. Üç kız çocuğunun tacizcileri tanıyıp tanımadığı haberlerde belirtilmedi.

Küçük yaşta çocuklara taciz ve tecavüz eden 17 erkek tutuklandı; üçü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tacizci bir öğretmenin daha önce görev yaptığı lisede de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Küçük kız çocuklarına cinsel organını göstererek taciz eden bir erkek, daha önce çocuk istismarından 7 yıl hapiste kalmıştı.

Biri okulda, ikisi evde gerçekleşen üç taciz olayında, mağdur çocukların uzun süredir tacize/tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

15 yaşında bir kız çocuğunun, rahatsızlandığı için kaldırıldığı hastanenin tuvaletinde doğum yapmasıyla tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Kız çocuklarına cinsel istismar vakalarının yaşandığı iller Afyon (1), Antalya (3), Aydın (1), Bingöl (1), Bursa (2), Diyarbakır (5), İstanbul (1), Muğla (1), Rize (1), Samsun (3), Siirt (1) ve Trabzon (5).

Şiddet

Erkekler Mayıs’ta erkekler 31 kadına şiddet uyguladı.

Kadınların yüzde 22’si boşanmak/ayrılmak istediği için şiddete maruz kaldı. Bir trans kadın ve bir natrans kadın, homofobik-transfobik saldırılara maruz kaldı. 16 yaşındaki bir kız çocuğu, “kocası” tarafından bıçaklandı.

Bir erkek, kendisine uyuşturucu satmayı bırakmasını söyleyen eşini üzerine benzin dökerek yaktı. Tutuklu bir erkek, boşanma davası için getirildiği adliyede karısını jiletledi.

Genç bir kadın, sevgilisi olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından demir sopayla dövüldü, tuvalete kitlenerek özgürlüğünden alıkonuldu. Kocası tarafından darp edilen bir kadın ise kocasının aracında alıkonuldu.

Kadınların yüzde 65’i ölüme sebebiyet verebilecek yöntemlerle şiddet gördü: Bir kadın nişanlısının “Öleceksek birlikte öleceğiz” diyerek aracı uçuruma sürmesi sonucu yaralandı, iki kadın baltayla, yedisi bıçakla, biri jiletle, biri demir sopayla, üçü pompalı tüfekle, üçü tabancayla yaralandı. Bir kadın üzerine benzin dökülerek yakıldı. Bir kadın yarı çıplak bir şekilde araçtan aşağı atıldı. 11 kadın darp edildi.

Kadınların yüzde 55’i partnerleri ve eski partnerlerinden şiddet gördü: İki kadın ağabeyleri, biri bir akrabasının kocası, biri damadı, biri eski kocası, biri kızının eski kocası, biri evine giren hırsız, biri kendisinden hizmet alan bir kişi, 12’si kocaları, üçü nişanlısı, biri oğlu, biri özel güvenlik görevlisi, biri sevgilisi, üçü tanıdıkları, biri tanımadığı bir erkek tarafından şiddet gördü.

Şiddet gören kadınların yaşları 16 ila 67, şiddet uygulayan erkeklerin yaşı 19 ila 56 arasında değişti.

Erkek şiddeti vakalarının yaşandığı iller Adana (3), Aksaray (2), Ankara (1), Aydın (3), Bartın (2), Bolu (1), Edirne (1), İstanbul (4), İzmir (2), Karabük (2), Kocaeli (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (4), Samsun (1), Trabzon (1) ve Urfa (1).

Bölgelere göre

Mayıs’ta toplam 97 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Bunların yüzde 21,5’i Ege; yüzde 19,5 Karadeniz; yüzde 17,5’i Marmara; yüzde 16,5’i Akdeniz, yüzde 10’u Güneydoğu Anadolu’da, yüzde 7’si İç Anadolu’da, yüzde 7’si Doğu Anadolu’da gerçekleşti.