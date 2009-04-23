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Spor

Erkekler Voleybol Ligi'nde şampiyon Belediye

23 Nisan 2009 21:27

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off finali 4. maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seride durumu 3-1 yaparak, 2008-2009 sezonunda şampiyon oldu.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xxx, Aydın Ay xxx

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Trommel xxx, Özkan xxx, Volkan xxx, Touzinsky xxx, Millar xxxx, Ulaş xxx (Barış xxxx)

Fenerbahçe: Hakan x, Burak xx, Coskovic xx, Fatih x, Billings xx, Grbic xx (Serkan xx, Emre x, Barış xx)

Setler: 26-24, 27-25, 25-15

Süre: 78 Dakika (28, 29, 21)

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