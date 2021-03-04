Erkekler, Şubat ayında en az 33 kadını öldürdü, en az 57 kadına şiddet uyguladı, en az bir çocuğu öldürdü. Aralarında erkek çocukların da olduğu en az dört çocuğu istismar eden erkekler, en az dokuz kadını taciz etti ve en az 104 kadını da seks işçiliğine zorladı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Şubat’ta en az 33 kadını öldürdü, 12 kadına tecavüz etti.

Şubat 2021‘de en az 14 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı.

Erkekler, en az 10 kadını “öldürmekle” veya “cinsel saldırıda bulunmakla” tehdit etti.

İstanbul’da annesini “öldürmeye teşebbüs eden” bir erkek tutuklandı.

Erkeklerin 28 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, iki kadını “namus”, bir kadını “kıskançlık” bahanesi" ile öldürdü. Erkekler bir kadını “faturada indirim yapmadı”, bir kadını da “hırsızlık yapmak” için öldürdü.

Şubat’ta 20 kadını kocası, eski kocası, nişanlısı ve sevgilisi öldürdü. Yedi kadını, torunu, abisi ve oğlu gibi aile üyesi sekiz erkek, bir kadını evine giren üç hırsız, bir kadını akrabası, bir kadını eşinin eski ortağı, esnaf bir kadını müşterisi öldürdü. İki kadını öldürenin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 14 kadını ev içinde, on kadını otel, sokak, araba ve ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin dokuz kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler, 17 kadını ateşli silahlarla, 11 kadını bıçak, balta gibi kesici aletlerle, üç kadını boğarak öldürdü. Erkekler, bir kadının başını dambılla ezerek, bir kadını da darp ederek öldürdü.

Çocuk cinayeti

Erkekler, Şubat 2021’de en az bir çocuğu öldürdü. Çocuğu babasının eski ortağı öldürdü.

Afyon’da bir baba kız çocuğunu sokakta yaraladı. İstanbul’da bir grup erkek bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Erkekler, Ağrı’da üç, Diyarbakır’da bir çocuğa şiddet uyguladı.

Hatay’da bir çocuğun ölümü basına şüpheli olarak yansıdı.

Cinsel Saldırı-Tecavüz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Şubat 2021’de en az kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı dörttü.

Sekiz kadına tanımadığı yedi erkek, bir kadına yöneticisi, bir kadına babası, bir kadına tiyatro oyuncusu, bir kadına da polis cinsel saldırıda bulundu.

Erkekler, cinsel saldırıda bulunduğu kadınlardan birine sistematik olarak cinsel saldırıda bulundu.

Erkekler bir kadına ev içinde, iki kadına hukuk ofisi, metro gibi ev dışı alanlarda tecavüz etti. Erkeklerin dokuz kadına nerede tecavüz ettiği basına yansımadı.

Taciz

Şubat 2021’de erkekler en az dokuz kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay beşti.

Yedi kadın kendilerini taciz eden dört erkeği tanımıyordu. Bir kadını belediye çalışanı bir kadını da komşusu taciz etti.

Erkekler, yedi kadını sözlü ve fiziki olarak taciz etti. Erkekler bir kadını görüntüsünü çekerek, bir kadını da karşısında mastürbasyon yaparak taciz etti.

Erkekler, sekiz kadını sokak, otobüs durağı gibi ev dışı alanlarda taciz etti. Erkeklerin bir kadını nerede taciz ettiği basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Şubat 2021'de aralarında oğlanların da olduğu en az dört çocuğu istismar etti. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 23’idi. En az üç çocuk kendisini istismar eden on erkeği tanımıyordu. Bir çocuğu yüzme eğitmeni istismar eti.

Erkeklerin çocukları nerede istismar ettiği basına yansımadı.

Şiddet ve yaralama

Erkekler, Şubat’ta en az 57 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 51’idi.

Erkeklerin şiddet uyguladığı on kadın “ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlar arasında trans kadınlar da vardı. Erkekler beş kadına sistematik olarak şiddet uyguluyordu. Kadınlardan biri Suriyeliydi.

En az 35 kadına kocası, nişanlısı, sevgilisi şiddet uyguladı. Bir kadına annesinin sevgilisi, bir kadına ev sahibi beş erkek, bir kadına hastası, bir kadına patronu, bir kadına kardeşi, bir kadına da damadı şiddet uyguladı.

En az 16 kadına şiddet uygulayan 20 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler dört kadına “boşanmak istediği” için şiddet uyguladı. Bir kadına hırsızlık, bir kadına kıskandığı, bir kadına miras, bir kadına para için şiddet uygulayan erkekler, bir kadına da “neden çarşaf giyiyorsun?” diyerek şiddet uyguladı. Erkekler bir kadına “müziği kısmadığı” için saldırdı. Erkeklerin 47 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 51 kadını darp ederek, şiddet uyguladı. En az üç kadını kesici aletlerle, üç kadını da ateşli silahlarla yaraladı.

Erkekler, 17 kadına ev içinde, 23 kadına da sokak, hastane, otobüs durağı gibi ev dışı alanlarda şiddet uyguladı. Erkeklerin, 17 kadına nerede şiddet uyguladığı basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Şubat 2021’de erkekler, en az 104 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 134 idi. Seks işçiliğine zorlanan 43 kadın Türkiye vatandaşı değildi.