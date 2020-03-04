Erkekler, şubat ayında en az 20 kadını öldürdü, en az 51 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti, 134 kadını da seks işçiliğine zorladı. 23 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkekler, en az beş kadını taciz etti.

bianet'in yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği verilere göre şubat ayında 20 kadının ölümü (Muğla, Denizli, Tokat, Samsun, Manisa, Karabük, Erzurum, Diyarbakır 2, Van, Tekirdağ, Aydın 2, Bursa, İstanbul 3, Uşak, İzmir, Antalya ) basına şüpheli olarak yansıdı.

Şubat 2020’de en az bir kadının (İzmir) ölümü basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı.

Bursa'da iki kadın erkeklerce intihara sürüklendi.

Cinayet

Şubat 2020'de en az 20 kadını öldüren erkekler; şubat 2019'da 23 kadını öldürmüştü.

Bir kadını öldüren erkek kadına sistematik olarak işkence ediyordu. Bir kadın öldürülmeden önce polise başvurmuştu ancak sonuç alamamıştı. Öldürülen kadınlardan biri Suriyeliydi.

Şubat'ta öldürülen kadınlar Dursiye S., Elif A., Emine Y., Fatma D., Gülistan Ö., Hafize F., Hayriye E., Lemia Z., Mehtap A., Melahat A., Meryem S., Nurhan A., Özlem Ö., Özlem P., Pervin Y., Pınar E., Şeyma Y., Şükran T., Zehra E., Zeliha A.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (3), Afyon (1), Ankara (4), Antep (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Düzce (1), Eskişehir (1), Hatay (3), İstanbul (1), Kocaeli (2).

Erkeklerin on kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, dört kadını “boşanmak istiyor”, bir kadını “evlenmek istemiyor”, bir kadını “erkek arkadaşı var”, üç kadını “ekonomik”, bir kadını da “kıskançlık” bahanesi ile öldürdü.

Kadınların yarısından fazlasını kocası öldürdü.

Şubat’ta 11 kadını kocası, üç kadını sevgilisi, üç kadını oğlu, bir kadını da babası, bir kadını akrabası, bir kadını da iş arkadaşı öldürdü.

Erkekler, kadınların yüzde 35'i ateşli silahlarla öldürüldü

Erkekler, yedi kadını ateşli silahlarla, yedi kadını bıçakla, bir kadını araçtan, bir kadını uçurumdan atarak, bir kadını boğarak, bir kadını da darp ederek öldürdü. Erkeklerin iki kadını öldürme şekli basına yansımadı.

Erkekler, dört kadını ev içinde, beş kadını da sokak, taksi gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin onbir kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 17 fail vardı. Faillerden sadece dördü tutuklandı. Faillerden dokuzu gözaltına alındı. Dört fail intihar etti. Bir failin hukuki süreci basına "kaçtı" olarak yansıdı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Geçmiş aylarda işlenen, basına Şubat ayında yansıyan cinayetler *Kayseri’de 30 Ocak’ta Gürcistan vatandaşı Irma K.’yi silahla öldüren, A.A. (37) ve Y.Ö. (28) isimli iki kadını da yaralayan G.K. (28) ve A.B. (19) isimli erkekler tutuklandı. *Sinop’ta bir aydır kayıp olan Sevil A.’yı H.K. isimli erkeğin tüfekle öldürdüğü ve gömdüğü ortaya çıktı. H.K. suçunu itiraf etti. *Kocaeli’de 24 Ocak günü evinde oğlu tarafından ölü bulunan Hatice Ç.’yi (64) öldürdükleri iddiasıyla R.K. ve Z.K. gözaltına alındı. *Manisa’da Ocak ayında M.Ü. isimli erkeğin kendisiyle evlenmeyi reddettiği için sevgilisi Gönül Ö.’yü (44) işyerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Olay kadının aile bir yerel haber sitesine konuşunca 19 Şubat’ta basına yansıdı.

Çocuğa şiddet

İstanbul’da iki akrabası 17 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı.

Bolu’da Suriyeli bir çocuk darp edildi. Bolu’da bir baba kız çocuğunu darp etti.

Hukuki Süreç Çocukları darp eden dört fail vardı. İki fail gözaltına alındı, iki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Tecavüz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Şubat 2020’de en az dört kadına tecavüz etti. Bu sayı, geçen yıl aynı ikiydi.

Şubat 2020’de erkekler tecavüz ettikleri kadınlardan birini gasp etti. Faillerden ikisi daha önce kadınları taciz etmişti ve şiddet uygulamıştı.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller Bartın (1), İstanbul (3).

Kadınlardan ikisine işyerindeki yöneticisi, bir kadına yanında staj yaptığı avukat, bir kadına da akrabası tecavüz etti.

Erkekleri iki kadına şirket etkinliğinde, bir kadına hukuk bürosunda tecavüz etti. Bir erkeğin bir kadına nerede tecavüz ettiği basına yansımadı.

Hukuki Süreç Üç fail vardı. Üçü de tutuklandı.

Taciz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Şubat’ta en az beş kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay altıydı.

Kadınlar kendilerini taciz eden erkeklerden beşini tanımıyordu. Bir kadını da tiyatro oyucusu taciz etti.

Erkekler dört kadını sözlü ve fiziki olarak, bir kadını da sosyal medya üzerinden taciz etti.

Erkekler üç kadını toplu taşıma araçlarında, bir kadını da sosyal medyada taciz etti. Erkeklerin bir kadını nerede taciz ettiği basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Aydın (1), İstanbul (4).

Hukuki Süreç Faillerden ikisi gözaltına alındı, iki fail hakkında kadınlar şikâyetçi oldu. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk istismarı

Erkekler, Şubat’ta en az 23 kız ve oğlan çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 15’idi. Çocuklardan biri hamile kaldı ve bebeği ile birlikte devlet korumasına alındı.

En az 15 çocuk kendisini istismar edeni tanımıyordu. Çocuklardan birini öğretmenleri, ikisini öğrenci servisi şoförleri, birini Kuran Kursu hocası, birini din öğretmeni, birini memur, birini esnaf, iki çocuğu da üvey babası istismar etti.

İstismar edilen çocuklardan biri Suriyeli biri de engelliydi.

Erkekler, dört çocuğu evde, sekiz çocuğu boş arazi, okul, öğrenci servisi gibi alanlarda istismar etti. Erkeklerin 11 çocuğu nerede istismar ettiği basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (2), Aksaray (1), Ankara (1), Dersim (1), Edirne (1), Giresun (1), İstanbul (7), İzmir (2), Kayseri (1), Konya (1), Manisa (1), Sakarya (1), Samsun (1), Şırnak (1), Tekirdağ (1).

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (2), Aksaray (1), Ankara (1), Dersim (1), Edirne (1), Giresun (1), İstanbul (7), İzmir (2), Kayseri (1), Konya (1), Manisa (1), Sakarya (1), Samsun (1), Şırnak (1), Tekirdağ (1).

Hukuki Sürç Çocukları istismar eden 24 fail vardı. Faillerden dokuzu tutuklandı. Yedi fail gözaltına alındı, iki fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir fail intihar etti. İki fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Şiddet ve yaralama

Erkekler, Şubat’ta en az 51 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 25 idi. Kadınlardan birinin hayati tehlikesi Şubat sonu itibarıyla devam ediyor.

Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerden ikisinin uzaklaştırma kararı vardı. Erkekler, uzaklaştırma kararını ihlal ederek kadınlara şiddet uyguladı.

Kadınlardan biri Türkiye vatandaşı değildi. Şiddet gören kadınlardan ikisine erkekler sistematik olarak şiddet uyguluyordu.

Bir erkek cezaevinden çıkıp kadına şiddet uyguladı. En az bir şiddet vakasında erkekler kadınları gasp etti.

Erkekler, bir kadını tehdit etti.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Aksaray (2), Antep (2), Bolu (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Denizli (1), Edirne (21), İstanbul (4), İzmir (1) Kars (1), Kastamonu (1), Konya (1), Kütahya (2), Muğla (1), Nevşehir (1), Sakarya (2), Samsun (3), Tokat (1), Trabzon (2), Zonguldak (1).

Kadınlar kendilerine şiddet uygulayan beş erkeği tanımıyordu; 42 kadına koca/sevgilisi, dokuz kadına eski koca ve sevgilisi, üç kadına abi, oğul gibi aile üyeleri, iki kadına arkadaşı şiddet uyguladı.

Erkeklerin 40 kadına şiddet “bahanesi” basına yansımazken, beş kadın “ayrılmak istediği”, dört kadın “ekonomik”, bir kadın “erkek arkadaşı var”, bir kadın “akademik tartışma”, bir kadın “araba tartışması”, bir kadın da “müziğin sesini kısmadı” bahanesi ile öldürüldü.

Erkekler, 36 kadını darp ederek, altı kadını ateşi silahlarla, altı kadını bıçakla, bir kadının başını taşla ezerek, bir kadını da rehin alarak, bir kadını araçtan atarak yaraladı.

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 52 fail vardı. Faillerden sadece ikisi tutuklandı. Faillerden 12'si hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Dört fail hakkında suç duyurusu yapıldı. En az on fail gözaltına alındı. İki failin hukuki durumu basına "aranıyor", altı failin durumu da "kaçtı" olarak yansıdı. Bir fail intihar etti. En az 14 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks işçiliğine zorlama

Şubat’ta erkekler, en az 134 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 62’ydi.

Şubat 2020’de seks işçiliğine zorlanan kadınlardan 56’sı Türkiye vatandaşıydı; en az 76 kadın da Türkiye vatandaşı değildi.