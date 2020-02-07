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Erkekler, ocak ayında en az 21 kadını öldürdü

Ocak ayında 14 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı

07 Şubat 2020 11:47

Erkekler,  Ocak 2020'de en az 21 kadını öldürdü, en az 48 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti, 121 kadını da seks işçiliğine zorladı, 31 çocuğa cinsel istismarda bulundu, 16 kadını taciz etti.
 
bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre ocak ayında en az 14 kadının ölümü (Muğla 2, Siirt,  Adana, Antalya, Aydın, Malatya, İstanbul 2, Çankırı, İzmir, Manisa, Kocaeli, Bursa ) basına şüpheli olarak yansıdı.

Erkekler Edirne, Denizli, Diyarbakır ve İzmir’de dört kadını intihara sürükledi.

Ocak 2020’de en az iki (Kayseri-İstanbul) kadının ölümü de basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı. Erkekler bir kadını da öldürmeye teşebbüs etti.

Ayrıca Konya'da S.Ö. isimli kadın S.A. isimli erkeği gar tuvaletinde tabancayla ateş ederek öldürdü. Polise teslim olan kadın, erkeğin kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Dersim'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor. Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. 

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