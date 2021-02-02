"Erkekler, Ocak ayında 23 kadını öldürdü, 14 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; 2021 Ocak ayında 23 kadın, erkekler tarafından öldürülürken 14 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Ocak ayında öldürülen 23 kadının 7'si evli olduğu erkek, 6'sı birlikte olduğu erkek, 2'si eskiden birlikte olduğu erkek, 2'si akrabası, birini eskiden evli olduğu erkek, birini babası, birini oğlu tarafından öldürüldü. Üç kadının ölümüne neden olan kişilerin yakınlık durumu ise tespit edilemedi.

KCDP’nin verilerine göre kadınların 16’sı evinde, ikisi sokak ortasında, biri arabada, biri arazide, biri ıssız yerde, biri de otelde öldürüldü. Birinin ise öldürüldüğü yer belirlenemedi.

Ocak 2021’de 14 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 23 kadından 16’sının neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların 5'i boşanmak istediği, barışmayı, evlenmeyi ve ilişkiyi reddettiği için öldürüldü, ikisi ise ekonomik bahaneyle öldürüldü.

2020 yılının Ocak ayında da 27 kadın, erkekler tarafından katledilmişti.