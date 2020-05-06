Erkekler, nisan ayında 17 kadını ve 3 çocuğu öldürdü, 39 kadına şiddet uyguladı

bianet’in 1 Nisan 2020 – 1 Mayıs 2020 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği verilerin yer aldığı çetelede erkekler, Nisan’da en az 39 kadına şiddet uyguladı, 17 kadını ve iki çocuğu öldürdü; üç çocuğu istismar etti, en az dokuz kadını taciz etti. Öldürülen kadınlardan biri transtı.

Nisan'da en az 19 kadının ölümü (Aydın, İstanbul 4, Kocaeli, Diyarbakır, Adıyaman, Antalya 2, Malatya Çanakkale, Isparta 2, Dersim, Bingöl, Van 2, Osmaniye) basına şüpheli olarak yansıdı.

2019-2020 erkek şiddeti

2019'un ilk dört ayında erkekler, en az 99 kadını öldürmüş, 42 kadını taciz etmiş, 46 çocuğu istismar etmiş ve 14 kadına da tecavüz etmişti. Basına yansıyan verilere göre erkekler, 2019 ilk dört ayında 95 kadını yaralamış ve en az 122 kadını da seks işçiliğine zorlamıştı.

2020'nin ilk dört ayında erkekler, 83 kadını öldürdü, 40 kadını taciz etti, 80 çocuğu istismar etti, 23 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 349 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 184 kadına şiddet uyguladı.

Erkekler nisan ayında 17 kadını öldürdü

Erkekler, Nisan’da en az 39 kadına şiddet uyguladı, iki çocuğu öldürdü. Üç çocuğu istismar eden erkekler, en az dokuz kadını taciz etti.

Çocuk Cinayeti

Nisan 2020’de erkekler iki çocuğu öldürdü. Batman’da bir çocuğu ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı. Mardin'de bir çocuğun ölümü de basına "faili belirlenmemiş cinayet" olarak yansıdı.

Bir çocuğu babası öldürdü. Bir failin yakınlık durumu basına yansımadı.

Tecavüz

Nisan’da erkekler en az üç kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi.

Kadınlara tecavüz eden failden biri kadının annesinin arkadaşı, biri sevgilisiydi. Bir failin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin iki kadına nerede tecavüz ettiği bilgisi basına yansımazken, bir fail bir kadına evde tecavüz etti.

Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri zihinsel engelleydi ve tecavüz suçu kadının karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gittiğinde hamile olduğu anlaşılınca açığa çıktı. Bir fail tecavüz ettiği kadını aynı zamanda yaraladı.

Taciz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Nisan’da en az dokuz kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 22’idi. En az bir vakada erkek kadına şiddet de uyguladı.

Kadınlar kendilerini taciz eden erkeklerden dokuzunu da tanımıyordu.

Erkekler beş kadını sözlü ve fiziki olarak, iki kadına cinse organını göstererek taciz etti. Erkekler iki kadını da siber taciz etti. Erkekler iki kadını sosyal medyada, yedi kadını sokakta taciz etti.