Erkekler mart ayında 25 kadını öldürdü. Erkekler, mart ayında en az 46 kadına şiddet uyguladı, 83 kadını da seks işçiliğine zorladı. 23 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkekler, en az on kadını taciz etti.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mart 2020'de en az 25 kadını ve kadınların yanlarında bulunan iki erkeği öldürdü. Mart’ta en az 14 kadının ölümü (Antalya 4, Mardin, Mersin, Diyarbakır, Çanakkale, Artvin, Adıyaman, Şırnak, Sivas, İstanbul, Samsun) basına şüpheli olarak yansıdı.

Mart 2020’de Sinop ve Antalya’da iki kadının intiharı “şüpheli”, İzmir’de Nuray V. İsimli kadının “ölümü” basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı. Ayrıca erkekler, en az dört kadını (İstanbul, Trabzon, Mersin ve Bursa) öldürmekle tehdit etti.

Mart 2020’de bir Ankara’da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı; kendisine 25 yıl boyunca sistematik olarak cinsel ve psikolojik saldırıda bulunan kocasını öldürdü.

Cinayet

Mart 2020'de en az 25 kadını öldüren erkekler; Mart 2019'da 22 kadını öldürmüştü.

Bir kadını öldüren erkek kadına sistematik olarak işkence ediyordu. Bir kadın öldürülmeden önce koruma başvurusu yapmıştı. Öldürülen kadınlardan biri İngiltere biri de Azarbeycan vatandaşıydı. Kadınları öldüren erkeklerden biri polis, biri de astsubaydı.

Erkeklerin on sekiz kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, üç kadını “boşanmak istiyor”, üç kadını “kıskançlık”, bir kadını “gasp” “bahanesi” ile öldürdü.

Kadınların yüzde 68'ini kocası,sevgilisi öldürdü.

Mart’ta 12 kadını kocası/sevgilisi, beş kadını eski kocası/eski sevgilisi, dört kadını baba, oğlu ve kardeşi gibi aile üyeleri, bir kadını yaşadığı kentin belediye başkanı öldürdü. Üç kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler kadınların yarısından fazlasını ateşli silahlarla öldürdü.

Erkekler, 13 kadını ateşli silahlarla, on kadını bıçakla, bir kadını iple boğarak öldürdü. Erkeklerin bir kadını öldürme şekli basına yansımadı.

Erkekler, on kadını ev içinde, sekiz kadını da sokak, iş yeri, hastane, akaryakıt istasyonu gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin yedi kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Tecavüz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkeklerin hiçbir tecavüz vakası basına yansımadı. Erkekler, Mart 2019’da en az altı kadına tecavüz etmişti.

Taciz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, martta en az on kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı yediydi. Erkeklerin taciz ettiği kadınlardan biri Çin, Biri Fas biri de Azerbaycan vatandaşıydı. En az bir vakada erkek kadına şiddet de uyguladı.

Kadınlar kendilerini taciz eden erkeklerden dokuzunu tanımıyordu. Bir kadını iş arkadaşı taciz etti.

Erkekler sekiz kadını sözlü ve fiziki olarak, iki kadını da karşısında cinsel tatmin yaşamaya çalışarak taciz etti. Erkekler iki kadını toplu taşıma araçlarında, sekiz kadını sokak/bahçe gibi kamuya açık alanlarda taciz etti.

Çocuk istismarı

Erkekler, martta en az 23 kız ve oğlan çocuğuna cinsel istismardabulundu. Geçen yıl, aynı ay bu sayı sekizdi. Çocuklardan biri hamile kaldığı için istismar açığa çıktı.

En az 10 çocuk kendisini istismar edeni tanımıyordu. Çocuklardan ikisini öğretmenleri, birini öğrenci servisi şoförleri, bir çocuğu üç imam, iki çocuğu abisi, bir çocuğu rehabilitasyon öğretmeni, bir çocuğu komşusu, bir çocuğu bakkal, en az dört çocuğu spor öğretmenleri istismar etti. İstismar edilen çocuklardan biri engelliydi.

Erkeklerin sekiz çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımazken, erkekler, altı çocuğu bakkalda, bir çocuğu sağlık merkezinde, bir çocuğu serviste, bir çocuğu asansörde, iki çocuğu okulda, üç çocuğu evde en az bir çocuğu da sokakta istismar etti.

Şiddet ve yaralama

Erkekler, mart ayında en az 46 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 20 idi.

Kadınlardan en az beşinin sağlık durumu basına “ağır” olarak yansıdı. Erkekler yaraladıkları kadınlardan üçüne sistematik olarak şiddet uyguluyordu.

Erkeklerin şiddet uyguladı kadınlardan biri Afganistan biri de Irakvatandaşıydı. Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerden birinin uzaklaştırma kararı vardı ve bu kararı ihlal ederek kadına şiddet uyguladı.

Kadınlara şiddet uygulayan yedi erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. 27 kadına koca/sevgilisi, beş kadına eski koca ve sevgilisi, altı kadına abi, oğul gibi aile üyeleri, bir kadına işvereni şiddet uyguladı.

Erkeklerin 34 kadına şiddet “bahanesi” basına yansımazken, sekiz kadın “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği”, üç kadın “kıskançlık”, bir kadın da “gasp” bahanesi ile şiddet uyguladı.

Erkekler, 35 kadını darp ederek, sekiz kadını ateşi silahlarla, iki kadını bıçakla, bir kadını camdan atarak yaraladı.

Seks işçiliğine zorlama

Mart ayında erkekler erkekler, en az 83 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 22’ydi.

Mart 2020’de seks işçiliğine zorlanan kadınlardan 53’ü Türkiye vatandaşıydı; en az 30 kadın da Türkiye vatandaşı değildi.