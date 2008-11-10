Erkekler Ligi / 9 Kasım





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2 - ARKAS SPOR: 3



Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ARKAS Spor'a 3-2 yenildi.







Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, konuk takım setlerde rakibine 25-22, 25-20, 16-25, 19-25, 9-15 üstünlük sağladı.







MEF OKULLARI: 0 - MALİYE MİLLİ PİYANGO: 3

Salon: Burhan Felek 50. Yıl

Hakemler: İbrahim Torun xx, Mutlu Seçal xx

MEF Okulları: Veljko x, Erkan xxx, Tolga xx, Jekic x, Sıkırıc xx, Cüneyt x, (Cengizhan xx, Erman x, Caner xx, Türker x, İsmail xx)

Maliye Milli Piyango: Bakulin xx, Ömer xx, Tejeda xxx, Murat x, Ender xxx, Blanco xx, (Alper xxx, Emre x, Vefa x)

Setler: 17-25, 22-25, 17-25

Süre: 68 Dakika (21, 24, 23)



SGK: 2 - FENERBAHÇE ACIBADEM: 3

Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Onur Hoşnut xx, Mustafa Yurtsever xx

SGK: Gustavo xx, Christopher x, Veli xx, Sabit x, Ali Yılmaz xx Şevki xx (Vefa xx, Murat x)

Fenerbahçe Acıbadem: Fatih xx, Billings xx, Murat xx, Coskovic xxx, Barış xx, Arslan xx,(Ali xxx, Emre x, Burak x, Grbiç xx)

Süre: 110 dakika (24, 22, 26, 26, 12)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 23-25, 8-15







KASTAMONU BOZKURT BELEDİYESİ: 2 - GALATASARAY: 3

Salon: Bozkurt

Hakemler: Ömer Mihallıççık xxx, Ömer Ünal xxx

Kastamonu Bozkurt Belediyesi: Tony xxxx, Roger xxx, Alexander xxxx, Ercan xxx, Levent xxx, Süleyman xxx (Hasan xxx, Kadir x, Caner xx)

Galatasaray: Krniç xxx, Ali Çayır xxxx, Turgay xxx, Kike xxxx, İbrahim xxx, Kemal xx (Caner xxx, Ahmet x, Halil İbrahim xx)

Setler: (25-27, 23-25, 25-21, 25-17, 14-16)

Süre: 119 Dakika (27, 26, 23, 25, 18)







ZİRAAT BANKASI: 2 - HALK BANKASI: 3

Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Nihat Ernihan XX, Yücel Yolagelen xx

Ziraat Bankası: Selçuk xx, Yasin xxx, Salmon xxxx, Contreras xxx, Mally xx, Zafer xxx (Akif xx, Resul xx)

Halk Bankası: Todor xxx, Kemal xx, Alper xx, Miloshev xxx, Ivanov xxx, Sinan xxx (Hasan xx, Onur xx, İbrahim xx, Mustafa xx, Ali Can x)

Setler: (25-12, 23-25, 25-15, 23-25, 15-17)

Süre: 119 Dakika (25, 27, 21, 29, 17)







POLİS AKADEMİSİ VE KOLEJİ: 0 - TOKAT BELEDİYESİ PLEVNESPOR: 3

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde haftanın maçında Tokat Belediyesi Plevnespor, deplasmanda Polis Akademisi ve Koleji'ni 3-0 yendi.



Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda yapılan maçın setleri 25-19, 25-19 ve 25-23 konuk takım lehine tamamlandı.

