Erkekler Ligi / 29 Kasım



Aroma Erkekler Voleybel Ligi'ne oynanan maçlarla devam edildi.







HALK BANKASI: 3 - İSTANBUL MEF OKULLARI: 0

Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Çetin Ok xxx, Mehmet Demirdelen xxx

Halk Bankası: Sinan xxx, İbrahim xx, Ivanov xxx, Aleksiev xxx, Alper xxx, Mulishev xxx (Hasan xxx, Onur xx, Umut )

İstanbul MEF Okulları: Caner xx, Tayfun xx, Tolga xxx, Jekic xxx, Skiric xx, Cüneyt xxx (Cengizhan xxx, İsmail xx)

Setler: 25-20, 25-21, 25-19

Süre: 68 dakika (23, 23, 22)



MALİYE MİLLİ PİYANGO: 0 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 3

Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Ozan Şenkaya xxx, Nihat Ermihan xxx

Maliye Milli Piyango: Blanco xx, Ender xx, Murat x, Tejeda x, Bakulin x, Fırat xx, (Alper xx, Tolga xx, Çağlar xx, Vefa x)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Trommel xxx, Erhan xx, Volkan xxx, Ulaş xxx, Touzinsky xxx, Millar xx (Barış xxx, Özkan xx, Hakan xx)

Setler: 21-25, 17-25, 23-25

Süre: 73 dakika (24, 23, 26)





TOKAT BELEDİYESİ PLEVNESPOR: 3 - ANKARA SGK SPOR: 0

Salon: Hüseyin Akbaş



Hakemler: Ersin Altıparmak xxx, Gürkan Say xxx



Tokat Belediyesi Plevnespor: Alper xxx, Konstantin xxx, Bogdan xxx, Murat Palavar xxx, Miroslav xxx, Çağlar xxx (Özer xxx)



Ankara SGK Spor: Christopher xx, Gustavo x, Hürol x, Aleksander xx, Ali Yılmaz xx, Şevki xx (Murat x)



Setler: (25-23, 25-17, 25-19)



Süre: 66 Dakika (24, 21, 21)





KASTAMONU BOZKURT BELEDİYESİ: 2 - POLİS AKADEMİSİ VE KOLEJİ: 3



Salon: Bozkurt



Hakemler: Bülent Bozkurt x, Hasan Sönmez xx



Kastamonu Bozkurt Belediyesi: Tony xxx, Roger xx, Thiago xx, Süleyman xx, Caner xx, Ercan xx (Hasan xx, Bulut x)



Polis Akademisi ve Koleji: Serdar xx, Branko xx, Ersin xx, Çağlar xxx, Markoviç xxx, Cansın xx (Mehmet xx, Ertan x, Engin x, Lance xx, Mehmet Y. x, Fatih x)



Setler: (24-26, 21-25, 25-18, 25-23, 13-15)



Süre: 123 Dakika (26, 29, 23, 26, 19)







ARKASSPOR: 3 - FENERBAHÇE: 2

Salon: Atatürk



Hakemler: Aziz Yener xxx, Ali Bade xxx



Arkasspor: Hüseyin xx, Ahmet xx, Gruszka xxx, Gökhan xxx, Suela xx, Kadir xx (Nuri xxx, Bülent xxx, Burutay x)



Fenerbahçe: Burak xx, Grbiç xx, Billings xxx, Coskoviç xx, Fatih xx, Hakan xxx (Ali xx, Barış xx, Emre xx)



Setler: (29-31, 25-22, 22-25, 28-26, 15-9)



Süre: 135 Dakika (35, 27, 29, 30, 14)



GALATASARAY: 3 - ZİRAAT BANKASI: 1

TVF 50. Yıl Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada sarı-kırmızılı, 26-24, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik skorlarla sahadan galip ayrıldı

