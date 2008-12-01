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Spor

Erkekler Ligi / 29 Kasım

Aroma Erkekler Voleybel Ligi'ne oynanan maçlarla devam edildi.

01 Aralık 2008 02:00


Aroma Erkekler Voleybel Ligi'ne oynanan maçlarla devam edildi.



HALK BANKASI: 3 - İSTANBUL MEF OKULLARI: 0
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Çetin Ok xxx, Mehmet Demirdelen xxx
Halk Bankası: Sinan xxx, İbrahim xx, Ivanov xxx, Aleksiev xxx, Alper xxx, Mulishev xxx (Hasan xxx, Onur xx, Umut )
İstanbul MEF Okulları: Caner xx, Tayfun xx, Tolga xxx, Jekic xxx, Skiric xx, Cüneyt xxx (Cengizhan xxx, İsmail xx)
Setler: 25-20, 25-21, 25-19
Süre: 68 dakika (23, 23, 22)

MALİYE MİLLİ PİYANGO: 0 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Ozan Şenkaya xxx, Nihat Ermihan xxx
Maliye Milli Piyango: Blanco xx, Ender xx, Murat x, Tejeda x, Bakulin x, Fırat xx, (Alper xx, Tolga xx, Çağlar xx, Vefa x)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Trommel xxx, Erhan xx, Volkan xxx, Ulaş xxx, Touzinsky xxx, Millar xx (Barış xxx, Özkan xx, Hakan xx)
Setler: 21-25, 17-25, 23-25
Süre: 73 dakika (24, 23, 26)


TOKAT BELEDİYESİ PLEVNESPOR: 3 - ANKARA SGK SPOR: 0
Salon: Hüseyin Akbaş

Hakemler: Ersin Altıparmak xxx, Gürkan Say xxx

Tokat Belediyesi Plevnespor: Alper xxx, Konstantin xxx, Bogdan xxx, Murat Palavar xxx, Miroslav xxx, Çağlar xxx (Özer xxx)

Ankara SGK Spor: Christopher xx, Gustavo x, Hürol x, Aleksander xx, Ali Yılmaz xx, Şevki xx (Murat x)

Setler: (25-23, 25-17, 25-19)

Süre: 66 Dakika (24, 21, 21)


KASTAMONU BOZKURT BELEDİYESİ: 2 - POLİS AKADEMİSİ VE KOLEJİ: 3

Salon: Bozkurt

Hakemler: Bülent Bozkurt x, Hasan Sönmez xx

Kastamonu Bozkurt Belediyesi: Tony xxx, Roger xx, Thiago xx, Süleyman xx, Caner xx, Ercan xx (Hasan xx, Bulut x)

Polis Akademisi ve Koleji: Serdar xx, Branko xx, Ersin xx, Çağlar xxx, Markoviç xxx, Cansın xx (Mehmet xx, Ertan x, Engin x, Lance xx, Mehmet Y. x, Fatih x)

Setler: (24-26, 21-25, 25-18, 25-23, 13-15)

Süre: 123 Dakika (26, 29, 23, 26, 19)



ARKASSPOR: 3 - FENERBAHÇE: 2
Salon: Atatürk

Hakemler: Aziz Yener xxx, Ali Bade xxx

Arkasspor: Hüseyin xx, Ahmet xx, Gruszka xxx, Gökhan xxx, Suela xx, Kadir xx (Nuri xxx, Bülent xxx, Burutay x)

Fenerbahçe: Burak xx, Grbiç xx, Billings xxx, Coskoviç xx, Fatih xx, Hakan xxx (Ali xx, Barış xx, Emre xx)

Setler: (29-31, 25-22, 22-25, 28-26, 15-9)

Süre: 135 Dakika (35, 27, 29, 30, 14)

GALATASARAY: 3 - ZİRAAT BANKASI: 1
TVF 50. Yıl Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada sarı-kırmızılı, 26-24, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik skorlarla sahadan galip ayrıldı

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