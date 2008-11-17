Erkekler Ligi /15 Kasım

FENERBAHÇE: 3 - MEF OKULLARI: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xx, Gökhan Dağ xx
Fenerbahçe: Hakan x, Arslan x, Coskovic xxx, Fatih xx, Billings xx, Grbic xxx (Ali xx, Burak xx, Emre x)
MEF Okulları: Caner xx, Tayfun xx, Tolga xx, Jekic xx, Sıkıric x, Cüneyt x (Cengizhan xx, Erkan x, Türker x)
Setler: 25-23, 25-20, 25-14
Süre: 71 dakika (27, 23, 21)
GALATASARAY: 3 - POLİS AKADEMİSİ VE KOLEJİ: 1
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: İlhami Şenyurt xxx, Aydın Ay xxx
Galatasaray: Fuente xxx, Ahmet xx, Ali xxx, Turgay xx, İbrahim Ak xx, Krnic xxx (Caner xx, İbrahim Emet x, Kemal x)
Polis Akademisi ve Koleji: Ersin x, Çağlar x, Branko xx, Cansın x, Markovic xxx, Serdar xxx (Mehmet Özbek xx, Ertan x, Mehmet Yeşil xx, Engin x)
Setler: 25-23, 25-17, 13-25, 25-21
Süre: 92 dakika (26, 22, 20, 24)
HALKBANK: 3 - SGK: 0
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Yasemin Altıner xxx, Mehmet Demirdelen xxx
Halkbank: Aleksiev xxxx, Alper xxx, Milushev xxx, Ivanov xxxx, Sinan xxx, Kemal xxx (Hasan xxx, Onur, Mustafa, İbrahim xx)
SGK: Steffiert xx, Suarez xxx, Hürol xxx, Ali xxxx, Veli xx, Şevki xx (Vefa xx, Sabit xx, Murat x)
Setler: (25-23, 25-21, 25-22)
Süre: 74 dakika (25, 23, 26)
TOKAT BELEDİYESİ PLEVNESPOR: 2 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 3
Salon: Hüseyin Akbaş
Hakemler: Onur Hoşnut x, Ömer Yörükoğlu x
Tokat Belediyesi Plevnespor: Alper xx, Konstantin xx, Boğdan xx, Murat Palavar xx, Miroslav xx, Çağlar x (Özer xx)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mustafa xx, Erhan xxx, Volkan xx, Touzinsky xxx, Millar xxx, Trommel xxx (Barış xx, İsmail Cem x, Hakan x)
Setler: (16-25, 21-25, 25-22, 25-16, 12-15)
Süre: 103 Dakika (19, 23, 24, 21, 16)
ARKAS SPOR: 3 - ZİRAAT BANKASI: 1
Salon: Atatürk
Hakemler: İbrahim Tarun xxx, Mutlu Seçal xxx
Arkas Spor: Hüseyin xxx, Ahmet xxx, Gruszka xxx, Duerden xxx, Gökhan xxx, Suela xxx (Nuri xxx, Bülent xx)
Ziraat Bankası: Selçuk xx, Maly xxx, Contreres xxx, Yasin xx, Zafer xx, Mustafa xx (Akif xxx, Durmuş x, Resul x)
Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 25-21
Süre: 99 dakika (24, 28, 23, 24)