Erkekler Ligi / 15 Şubat

Erkekler Ligi'nde sonuçlar / 15 Şubat
MEF OKULLARI: 0 - FENERBAHÇE: 3
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Nurper Özbar xx, Erdal Akıncı xx
MEF Okulları: Petkovic x, Erkan xx, Tolga x, Jekic x, Sıkıric xx, Cüneyt xx, (Cengizhan xx, Caner xx, Türker x)
Fenerbahçe: Grbic xxx, Barış xx, Arslan x, Coscovic xx, Fatih xx, Billings xx, (Serkan xx, Burak xxx)
Setler: 20-25, 19-25, 27-29
Süre: 76 dakika (24, 22, 30)
POLİS AKADEMİSİ VE KOLEJİ: 0 - GALATASARAY: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Mehmet Demirdelen xxx, Onur Hoşnut xxx
Polis Akademisi ve Koleji: Ersin x, Çağlar xx, Branko xx, Cansın x, Lance x, Osman xx (Mehmet Özbek x, Markoviç x, Engin x, Mehmet Yeşilyemiş x)
Galatasaray: Krnic xxx, Kike xx, Ahmet xx, Ali Çayır xx, Upi xx, İbrahim Akşeker xx (Güray xxx)
Setler: 20-25, 20-25, 16-25
Süre: 70 dakika (24, 24, 22)
HALKBANK: 0 - ZİRAAT BANKASI: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Nihat Ermihan, Yasemin Altıner
Halkbank: Niki, Kemal, İbrahim, Sinan, Dani, Todor, (Hasan, Bergmann, Alper, Umut, Mustafa)
Ziraat Bankası: Selçuk, Zafer, Yasin, Contreras, Mally, Granvorka, (Akif, Serkan)
Setler: 26-28, 19-25, 19-25
Süre: 78 dakika (29,23,26)