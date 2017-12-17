Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Kupa Voley Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Maliye Piyango\'yu 3-2 mağlup eden Halkbank şampiyon oldu.

11 Nisan Spor Salonu\'nda oynanan final maçında Maliye Piyango ile Halkbank karşılaştı. Karşılaşmayı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslantaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emin Özçınar ve çok sayıda sporsever izledi. Halkbank, rakibi Maliye Piyango\'yu 3-2 yenip, tarihinde yedinci kez Erkekler Kupa Voley Kupası\'nın sahibi oldu.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şampiyon olan Halkbank\'a kupasını verdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- 11 Nisan Spor Salonu

- Maliye Piyango ile Halkbank karşılaşması

- Maçı seyreden seyirciler

- Kupayı kazanan Halkbank

- Kupa töreni

- Genel ve detay görüntüler